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Alertă cu bombă în Portul Constanța. Apelurile au venit din Ucraina și Polonia

De: Anca Chihaie 29/07/2026 | 15:17
Alertă cu bombă în Portul Constanța. Apelurile au venit din Ucraina și Polonia
Alertă cu bombă în Portul Constanța
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O alertă privind existența unor dispozitive explozive a mobilizat, miercuri, autoritățile în Portul Constanța, după ce au fost primite apeluri telefonice care anunțau prezența mai multor bombe în zona administrativă și în terminalul destinat pasagerilor. Incidentul a dus la activarea imediată a procedurilor de intervenție, iar accesul în perimetrul vizat a fost restricționat până la finalizarea verificărilor.

Forțele de ordine, echipele pirotehnice și celelalte structuri de intervenție au ajuns în scurt timp la fața locului, unde au început căutări amănunțite pentru a stabili dacă amenințarea are un fundament real. În paralel, autoritățile au dispus evacuarea preventivă a persoanelor aflate în apropierea clădirii vizate, pentru a elimina orice risc în cazul în care informațiile primite s-ar fi confirmat.

Apelurile au venit din Ucraina și Polonia

Zona din apropierea Porții 1 a Portului Constanța a fost izolată, iar circulația persoanelor a fost limitată pe durata operațiunilor. Zeci de oameni au fost direcționați către parcarea din fața clădirii Administrației Porturilor Constanța, unde au rămas până la finalizarea primelor verificări.

Potrivit informațiilor apărute în timpul intervenției, apelurile prin care a fost anunțată presupusa existență a bombelor au fost inițiate din afara României, mai exact din Polonia și Ucraina. Acest aspect este analizat separat de anchetatori, care încearcă să stabilească identitatea persoanelor implicate și traseul exact al comunicațiilor.

Mesajul transmis prin apelurile automate susținea că în clădirea Portului Constanța și în terminalul de pasageri ar exista mai multe dispozitive explozive ascunse în diferite obiecte. Totodată, apelantul avertiza că acestea nu ar putea fi descoperite înainte de producerea unor explozii și îi îndemna pe cei aflați în zonă să părăsească imediat perimetrul pentru a evita eventuale victime.

După primirea acestor informații, autoritățile au pus în aplicare procedurile standard prevăzute pentru astfel de situații. Echipe specializate în intervenții pirotehnice au verificat clădirile și împrejurimile, folosind echipamente specifice pentru identificarea eventualelor materiale explozive sau a obiectelor suspecte.

Pe durata operațiunilor, activitatea din zona afectată a fost restricționată, iar accesul persoanelor neautorizate a fost interzis. Măsura a fost luată exclusiv din motive de siguranță, până la clarificarea situației și eliminarea oricărui pericol potențial.

Primele informații apărute în timpul verificărilor indicau că este foarte probabil ca amenințarea să fie una falsă. Cu toate acestea, procedurile au continuat conform protocolului, deoarece fiecare sesizare privind existența unor dispozitive explozive este tratată cu maximă seriozitate, indiferent de proveniența apelului sau de suspiciunile inițiale privind autenticitatea acestuia.

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