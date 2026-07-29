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Pro TV, amendă uriașă de la Consiliul Concurenței. Suma depășește 20 de milioane de lei

De: Alina Drăgan 29/07/2026 | 15:58
Pro TV, amendă uriașă de la Consiliul Concurenței. Suma depășește 20 de milioane de lei
Pro TV, amendă uriașă de la Consiliul Concurenței
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Pro TV a încasat o amendă de 20,7 milioane de lei (aproximativ 4,1 milioane de euro) de la Consiliul Concurenței. Amenda vine după ce postul de televiziune nu a respectat unele angajamente, care aveau scopul de a elimina îngrijorările privind un posibil abuz de poziție dominantă. În replică, PRO TV își exprimă dezacordul total cu decizia autorității și anunță că o va contesta.

Consiliul Concurenței a amendat postul de televiziune pentru nerespectarea unor angajamente pe trei ani asumate în 2021, care aveau scopul de a elimina îngrijorările privind un posibil abuz de poziție dominantă. Măsurile vizau adoptarea unei noi oferte comerciale și reducerea ecartului dintre discountul acordat marilor operatori și ceilalți distribuitori.

„În cadrul procedurii de monitorizare a angajamentelor, Consiliul Concurenței a analizat contractele pe care PRO TV le-a încheiat cu retransmițătorii și a constatat că diferența dintre discountul acordat Operatorilor din Ultima Treaptă și cel acordat celorlalți Operatori a crescut, față de ecartul prevăzut în oferta anterioară, cu valori cuprinse între 2,25% și 22,60%, în funcție de anul și de treapta de raportare”, a transmis Consiliul Concurenței.

Pro TV, amendă uriașă de la Consiliul Concurenței

Reprezentanții postului de televiziune consideră că verdictul oferit de Consiliul Concurenței nu este unul corect, ei invocând calcularea și interpretarea greșită a angajamentelor promise. Mai mult, reprezentanții Pro TV spun că au acționat permanent cu bună-credință, iar practicile lor comerciale au respectat în totalitate normele legale în cei trei ani de aplicare a angajamentelor.

De asemenea, postul de televiziune susține că orice analiză a condițiilor de concurență ar trebui să țină cont de contextul mai amplu al pieței, în special de consolidarea puterii de piață a unor mari operatori telecom care distribuie canalele TV în România. De asemenea, Pro TV a anunțat că va contesta decizia Consiliului Concurenței.

„Am luat act de anunţul Consiliului Concurenţei, publicat la data de 29.07.2026, în legătură cu proceduri iniţiate în urmă cu mai bine de 12 ani. Ne exprimăm dezacordul faţă de concluziile Consiliului. În opinia noastră, evaluarea Consiliului Concurenţei nu reflectă în mod corect faptele şi este eronată cu privire la existenţa încălcărilor şi interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul.

Pe parcursul aplicării angajamentelor, am acţionat cu bună-credinţă, iar practicile noastre comerciale au respectat în totalitate normele legale. Ne menţinem încrederea în integritatea modelului nostru de afaceri şi în legalitatea şi corectitudinea conduitei noastre.

În plus, considerăm că orice evaluare a condiţiilor de concurenţă ar trebui să ţină seama de contextul mai larg al pieţei, în special de consolidarea puterii de piaţă a unor operatori telecom majori care distribuie canalele TV în România, inclusiv o structură de distribuţie care controlează peste 75% din piaţă şi care influenţează în mod semnificativ condiţiile concurenţiale la nivelul întregii industrii.

Din aceste motive, ne vom exercita drepturile legale şi vom contesta decizia Consiliului Concurenţei în faţa instanţei competente, unde considerăm că poziţia noastră va fi evaluată corect şi obiectiv”, a anunțat postul de televiziune.

 

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