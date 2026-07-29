Artista a trecut printr-un coșmar din cauza anxietății. Cântărea doar 40 kg: „Am ajuns la psihiatru”

De la atacuri de panică și o perioadă în care vedea totul în cele mai negre culori, la o viață trăită cu mai multă liniște, echilibru și recunoștință. Mellina face confesiuni, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cea mai grea perioadă din viața sa, când a avut nevoie de tratament psihiatric și terapie pentru a depăși anxietatea. Artista povestește cum a învățat să nu mai pună presiune pe ea, să fie sinceră cu propriile nevoi și să își acorde timp pentru pauză. Astăzi spune că și-a regăsit liniștea și că nu mai simte nevoia să trăiască permanent la maximum.

Vă reamintim că totul a început cu o cistită care i-a provocat simptome extrem de greu de suportat. Suferința fizică a fost urmată de atacuri de panică, anxietate și o perioadă de depresie profundă, care au făcut-o să apeleze la ajutor de specialitate. În acea perioadă, artista și-a pierdut complet pofta de mâncare. Timp de aproape două luni a reușit să mănânce doar foarte puțin și doar forțat, de teama unor complicații digestive. A ajuns să cântărească doar 40 de kilograme și și-a făcut o fotografie în oglinda din baie, ca să își amintească mai târziu prin ce a trecut și cât de mult a reușit să se recupereze.

„A fost cea mai grea perioadă din viața mea”

Chiar și în cele mai dificile momente, nu și-a pierdut complet speranța că se va face bine. Cu ajutorul unui medic psihiatru și al terapiei, Mellina a reușit să depășească acea perioadă și spune că experiența a schimbat-o profund. Astăzi privește viața cu mai multă recunoștință, pune mai puțină presiune pe sine și apreciază lucrurile simple, pe care înainte le considera firești.

CANCAN: Au trecut ceva ani de când ai vorbit despre problemele de sănătate și atacurile de panică. Cum privești astăzi acea perioadă din viața ta?

Mellina: A fost cea mai grea perioadă din viața mea. A fost singurul lucru care m-a afectat atât de puternic din punct de vedere mental, încât am avut nevoie de tratament recomandat de medic. Astăzi privesc acea perioadă ca pe una în care am învățat foarte multe despre mine. Anxietatea prin care am trecut m-a învățat, sau mai bine spus mi-a arătat, cât de frumoasă este viața atunci când nu trăiești cu anxietate. Atât de simplu. Și cât de bine te simți în propriul corp. Sunt foarte recunoscătoare pentru sănătate și pentru faptul că, având sănătate, pot face toate lucrurile pe care mi le doresc. Am învățat recunoștința, dar am mai descoperit și ceva important despre mine: mergând la terapie mi-am dat seama că eram o persoană care privea multe lucruri într-un mod ușor catastrofic. Îmi făceam foarte multe griji pentru că voiam să realizez foarte multe lucruri și puneam multă presiune pe mine. Am învățat că lucrurile se rezolvă și dacă nu mă stresez atât de mult. Totul merge înainte și atunci când îmi ofer mai multă liniște.

CANCAN: Ce ai învățat despre tine după lupta cu boala și cu anxietatea? Te-a schimbat ca om?

Mellina: Din fericire, această perioadă atât de grea m-a dus către un medic psihiatru care era și psiholog, iar lucrând cu el pe mai multe aspecte ale vieții mele am învățat enorm de multe lucruri. Cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost să îmi trăiesc viața autentic și să fiu sinceră cu mine. Să fiu sinceră cu ceea ce îmi doresc, cu lucrurile pe care le pot obține, dar și cu cele care nu sunt în controlul meu. Am învățat să mă concentrez pe lucrurile frumoase din viața mea, pe care înainte nu le vedeam atât de clar. Le-am apreciat cu adevărat abia atunci când am trecut prin perioada aceea dificilă.

CANCAN: Dacă ai putea să îi vorbești Mellinei din perioada în care trecea prin cele mai grele momente, ce i-ai spune?

Mellina: I-aș spune că nu este pentru totdeauna. În acele momente, în mintea mea exista convingerea că așa voi fi pentru tot restul vieții: cu suferința provocată de cistită, cu atacurile de panică foarte puternice și cu anxietatea care ajunsese la un nivel extrem. Timp de aproape două luni nu am putut să mănânc aproape nimic. Mâncam forțat, doar ca să nu ajung să dezvolt și alte probleme. Ajunsesem la 40 de kilograme și mi-am făcut o fotografie în baie ca să văd, mai târziu, cât de mult am reușit să mă schimb și să îmi revin. Undeva în mine exista totuși speranța că o să îmi revin. Mă gândeam că va veni ziua în care mă voi uita la acea fotografie și îmi voi spune: „Bravo, ai reușit să treci peste toate acestea”. Speranța nu dispăruse niciodată complet.

CANCAN: Pe plan muzical ce pregătești? Lucrezi la piese noi sau ai surprize pentru fanii tăi în perioada următoare?

Mellina: În toamnă voi lansa o piesă cu What’s Up, „La colț la Romană”, pe care am scris-o acum aproximativ un an. În această perioadă promovez și o piesă de vară, deși eu nu fac în mod obișnuit piese sezoniere, dar a fost o experiență foarte distractivă. Am și alte piese în lucru și urmează lucruri frumoase.

„Anxietatea m-a învățat cât de frumoasă este viața atunci când o trăiești fără anxietate.”

CANCAN: Am observat că sportul a devenit o parte importantă din viața ta. Ce rol joacă acum și cât de mult te-a ajutat inclusiv în perioada de recuperare?

Mellina: Fac foarte multe lucruri și acum chiar îmi transform o mașină într-un camper, proiect care îmi ocupă destul de mult timp, dar pentru care am ajutor. Pot să fac tot ceea ce fac astăzi pentru că am învățat să cer ajutor și să mă las ajutată de oameni: de prieteni, de familie. În același timp, cred că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce vedem pe social media. Eu merg cu motorul, merg la emisiuni, fac muzică, lucrez la mașină, dar există și partea pe care oamenii nu o văd: atunci când simt că nu mai pot, îmi iau două-trei zile de pauză. În acele zile stau acasă, fac curățenie, îmi pun lucrurile în ordine, fac cumpărături, spăl haine și pur și simplu mă relaxez. Am învățat să îmi acord timp pentru mine și să nu mă mai duc mereu la maximum. Sunt foarte atentă la energia mea și nu mai cred în ideea că „dacă nu mai poți, mai poți puțin”. Cred că atunci când nu mai poți, trebuie să te oprești. Fac multe lucruri, dar energia mi-o recuperez prin aceste perioade de pauză în care nu pun presiune pe mine și îmi dau voie să nu am contact social cu nimeni.

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