Acasă » Exclusiv » Artista a trecut printr-un coșmar din cauza anxietății. Cântărea doar 40 kg: „Am ajuns la psihiatru”

Artista a trecut printr-un coșmar din cauza anxietății. Cântărea doar 40 kg: „Am ajuns la psihiatru”

De: Raluca Bădică 29/07/2026 | 16:18
Artista a trecut printr-un coșmar din cauza anxietății. Cântărea doar 40 kg: Am ajuns la psihiatru
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

De la atacuri de panică și o perioadă în care vedea totul în cele mai negre culori, la o viață trăită cu mai multă liniște, echilibru și recunoștință. Mellina face confesiuni, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cea mai grea perioadă din viața sa, când a avut nevoie de tratament psihiatric și terapie pentru a depăși anxietatea. Artista povestește cum a învățat să nu mai pună presiune pe ea, să fie sinceră cu propriile nevoi și să își acorde timp pentru pauză. Astăzi spune că și-a regăsit liniștea și că nu mai simte nevoia să trăiască permanent la maximum.

Vă reamintim că totul a început cu o cistită care i-a provocat simptome extrem de greu de suportat. Suferința fizică a fost urmată de atacuri de panică, anxietate și o perioadă de depresie profundă, care au făcut-o să apeleze la ajutor de specialitate. În acea perioadă, artista și-a pierdut complet pofta de mâncare. Timp de aproape două luni a reușit să mănânce doar foarte puțin și doar forțat, de teama unor complicații digestive. A ajuns să cântărească doar 40 de kilograme și și-a făcut o fotografie în oglinda din baie, ca să își amintească mai târziu prin ce a trecut și cât de mult a reușit să se recupereze.

„A fost cea mai grea perioadă din viața mea”

Chiar și în cele mai dificile momente, nu și-a pierdut complet speranța că se va face bine. Cu ajutorul unui medic psihiatru și al terapiei, Mellina a reușit să depășească acea perioadă și spune că experiența a schimbat-o profund. Astăzi privește viața cu mai multă recunoștință, pune mai puțină presiune pe sine și apreciază lucrurile simple, pe care înainte le considera firești.

Mellina, viața după depresie

CANCAN: Au trecut ceva ani de când ai vorbit despre problemele de sănătate și atacurile de panică. Cum privești astăzi acea perioadă din viața ta?

Mellina: A fost cea mai grea perioadă din viața mea. A fost singurul lucru care m-a afectat atât de puternic din punct de vedere mental, încât am avut nevoie de tratament recomandat de medic. Astăzi privesc acea perioadă ca pe una în care am învățat foarte multe despre mine. Anxietatea prin care am trecut m-a învățat, sau mai bine spus mi-a arătat, cât de frumoasă este viața atunci când nu trăiești cu anxietate. Atât de simplu. Și cât de bine te simți în propriul corp. Sunt foarte recunoscătoare pentru sănătate și pentru faptul că, având sănătate, pot face toate lucrurile pe care mi le doresc. Am învățat recunoștința, dar am mai descoperit și ceva important despre mine: mergând la terapie mi-am dat seama că eram o persoană care privea multe lucruri într-un mod ușor catastrofic. Îmi făceam foarte multe griji pentru că voiam să realizez foarte multe lucruri și puneam multă presiune pe mine. Am învățat că lucrurile se rezolvă și dacă nu mă stresez atât de mult. Totul merge înainte și atunci când îmi ofer mai multă liniște.

CANCAN: Ce ai învățat despre tine după lupta cu boala și cu anxietatea? Te-a schimbat ca om?

Mellina: Din fericire, această perioadă atât de grea m-a dus către un medic psihiatru care era și psiholog, iar lucrând cu el pe mai multe aspecte ale vieții mele am învățat enorm de multe lucruri. Cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost să îmi trăiesc viața autentic și să fiu sinceră cu mine. Să fiu sinceră cu ceea ce îmi doresc, cu lucrurile pe care le pot obține, dar și cu cele care nu sunt în controlul meu. Am învățat să mă concentrez pe lucrurile frumoase din viața mea, pe care înainte nu le vedeam atât de clar. Le-am apreciat cu adevărat abia atunci când am trecut prin perioada aceea dificilă.

„A fost cea mai grea perioadă din viața mea”

CANCAN: Dacă ai putea să îi vorbești Mellinei din perioada în care trecea prin cele mai grele momente, ce i-ai spune?

Mellina: I-aș spune că nu este pentru totdeauna. În acele momente, în mintea mea exista convingerea că așa voi fi pentru tot restul vieții: cu suferința provocată de cistită, cu atacurile de panică foarte puternice și cu anxietatea care ajunsese la un nivel extrem. Timp de aproape două luni nu am putut să mănânc aproape nimic. Mâncam forțat, doar ca să nu ajung să dezvolt și alte probleme. Ajunsesem la 40 de kilograme și mi-am făcut o fotografie în baie ca să văd, mai târziu, cât de mult am reușit să mă schimb și să îmi revin. Undeva în mine exista totuși speranța că o să îmi revin. Mă gândeam că va veni ziua în care mă voi uita la acea fotografie și îmi voi spune: „Bravo, ai reușit să treci peste toate acestea”. Speranța nu dispăruse niciodată complet.

CANCAN: Pe plan muzical ce pregătești? Lucrezi la piese noi sau ai surprize pentru fanii tăi în perioada următoare?

Mellina: În toamnă voi lansa o piesă cu What’s Up, „La colț la Romană”, pe care am scris-o acum aproximativ un an. În această perioadă promovez și o piesă de vară, deși eu nu fac în mod obișnuit piese sezoniere, dar a fost o experiență foarte distractivă. Am și alte piese în lucru și urmează lucruri frumoase.

„Anxietatea m-a învățat cât de frumoasă este viața atunci când o trăiești fără anxietate.”

CANCAN: Am observat că sportul a devenit o parte importantă din viața ta. Ce rol joacă acum și cât de mult te-a ajutat inclusiv în perioada de recuperare?

Mellina: Fac foarte multe lucruri și acum chiar îmi transform o mașină într-un camper, proiect care îmi ocupă destul de mult timp, dar pentru care am ajutor. Pot să fac tot ceea ce fac astăzi pentru că am învățat să cer ajutor și să mă las ajutată de oameni: de prieteni, de familie. În același timp, cred că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce vedem pe social media. Eu merg cu motorul, merg la emisiuni, fac muzică, lucrez la mașină, dar există și partea pe care oamenii nu o văd: atunci când simt că nu mai pot, îmi iau două-trei zile de pauză. În acele zile stau acasă, fac curățenie, îmi pun lucrurile în ordine, fac cumpărături, spăl haine și pur și simplu mă relaxez. Am învățat să îmi acord timp pentru mine și să nu mă mai duc mereu la maximum. Sunt foarte atentă la energia mea și nu mai cred în ideea că „dacă nu mai poți, mai poți puțin”. Cred că atunci când nu mai poți, trebuie să te oprești. Fac multe lucruri, dar energia mi-o recuperez prin aceste perioade de pauză în care nu pun presiune pe mine și îmi dau voie să nu am contact social cu nimeni.

NU RATA: Mellina, pe mâna medicilor! Fosta concurentă de la ”Survivor România” a fost operată de urgență

CITEȘTE ȘI: Dieta lui Sore. Cum a reușit să slăbească 30 de kilograme în 9 luni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este iubitul pe care Sore îl ține ascuns de 3 ani. Tânărul antreprenor a avut în trecut o relație cu „rivala” Anamariei Prodan.
Exclusiv
Cine este iubitul pe care Sore îl ține ascuns de 3 ani. Tânărul antreprenor a avut în trecut…
Marian Drăgulescu vrea să devină tată și bunic în același timp: „Sperăm să ne binecuvânteze Dumnezeu cât mai repede”
Exclusiv
Marian Drăgulescu vrea să devină tată și bunic în același timp: „Sperăm să ne binecuvânteze Dumnezeu cât mai…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Sunteți pregătiți pentru o eventuală penurie pe piața carburanților? Ce au răspuns șoferii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Sunteți pregătiți pentru o eventuală penurie pe piața carburanților? Ce au răspuns șoferii...
Simona Halep, prima apariție după ce și-a oficializat relația cu afaceristul Dorin Mateiu. S-a afișat cu favoritul familiei ei
Prosport.ro
Simona Halep, prima apariție după ce și-a oficializat relația cu afaceristul Dorin Mateiu....
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce postul Adormirii Maicii Domnului începe cu o zi mai devreme în 2026
Click.ro
De ce postul Adormirii Maicii Domnului începe cu o zi mai devreme în 2026
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Digi 24
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
Digi24
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește...
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor.ro
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
go4it.ro
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Sunteți pregătiți pentru o eventuală penurie pe piața carburanților? Ce au răspuns șoferii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Sunteți pregătiți pentru o eventuală penurie pe piața carburanților? Ce au răspuns șoferii întrebați de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care riscă să rămână șomeră în această vară. Mihai Voropchievici are însă și vești ...
Zodia care riscă să rămână șomeră în această vară. Mihai Voropchievici are însă și vești bune pentru acești nativi
Cine este iubitul pe care Sore îl ține ascuns de 3 ani. Tânărul antreprenor a avut în trecut o relație ...
Cine este iubitul pe care Sore îl ține ascuns de 3 ani. Tânărul antreprenor a avut în trecut o relație cu „rivala” Anamariei Prodan.
Doliu la Hollywood! Câștigătorul Oscar a murit într-un accident rutier cumplit
Doliu la Hollywood! Câștigătorul Oscar a murit într-un accident rutier cumplit
Femeia care leșină de fiecare dată când râde. Ce afecțiune rară are Chelsea Coombes
Femeia care leșină de fiecare dată când râde. Ce afecțiune rară are Chelsea Coombes
Categoria de pensionari români ale căror pensii cresc în 2026. Care este singura condiție
Categoria de pensionari români ale căror pensii cresc în 2026. Care este singura condiție
Celebrul DJ francez Kavinsky, autorul hitului „Nightcall” din filmul „Drive”, a murit
Celebrul DJ francez Kavinsky, autorul hitului „Nightcall” din filmul „Drive”, a murit
Vezi toate știrile