Mellina, pe mâna medicilor! Fosta concurentă de la ”Survivor România” a fost operată de urgență

Mellina a avut parte de o noapte grea, după ce a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Artista s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul specialiștilor în momentul în care a acuzat dureri abdominale severe. Iată care este starea de sănătate a acesteia și cu ce probleme de sănătate s-a confruntat.

Cântăreața și-a uimit fanii de pe Instagram în momentul în care a postat câteva imagini cu ea de pe patul de spital. Mellina a suferit o intervenție chirurgicală la care nu se așteptat ieri, în momentul în care s-a prezentat la un spital din Capitală pentru un control de rutină.

Mellina a fost operată de apendicită

Artista din România s-a văzut nevoită să se interneze de urgență în spital, după o perioadă în care a acuzat dureri abdominale insuportabile. Dacă inițial a crezut că este vorba despre o criză de bilă, în cele din urmă, Mellina și-a dat seama că este vorba de ceva mai mult. Astfel, medicii care au consultat-o i-au spus că are apendicul inflamat, motiv pentru care este nevoie de o operație de urgență pentru ca viața sa să nu fie pusă în pericol.

În prezent, vedeta s-a trezit din anestezie și a făcut primele declarații cu privire la starea sa de sănătate. Mellina susține că se simte mult mai bine, doar că o doare foarte tare locul în care se află operația. Cântăreața va mai rămâne sub atenta observare a medicilor câteva zile, până când aceștia se vor asigura că nu mai există niciun fel de risc.

„Acum mă simt ca după operație, mai slăbită așa, încă nu pot să mănânc. Deocamdată sunt pe apă și pe din astea, dar mi-e somn așa, aș dormi în continuu. Am făcut operația la Spitalul Universitar.

Am avut niște dureri în tot abdomenul timp de câteva zile și am tot crezut că îmi va trecea, dar nu și am venit aici la urgențe și mi-au făcut toate analizele respective. Au văzut că am apendicul inflamat. Mi-au făcut pe zi toate analizele și tot, iar aseară m-au internat și m-au băgat la operație. Acum sunt la recuperare”, a declarat Mellina, potrivit Spynews.