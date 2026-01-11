Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, câți oameni lucrează la tine la job?”

De: Irina Maria Daniela 11/01/2026 | 22:20
Nicio zi fără un zâmbet, este o zicală a unor medici din Japonia care susțin că trebuie să fim fericiți cel puțin 5-10 minute pe zi, dacă se poate. Motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un banc extrem de savuros, ca să vă pregătim pentru o nouă zi de muncă. Spor la râs și voie bună!

– Bulă, câți oameni lucrează la tine la job?
– Cu șeful, 10!
– Păi de ce cu șeful?
– Păi, cum să-ți explic: fără șef, nu muncește nimeni!

„Deci în seara asta vii la mine?”

-Deci în seara asta vii la mine.

-Da.

-Pe la ce ora?

-Păi pe la 19:00 e ok?

-Mai bine pe la 20:30 ca să am și eu timp să fac o ciorbă de burtă, o friptură la cuptor, o salată de boeuf și niște clătite, să cumpăr o sticlă de șampanie, niște lumânări ca să le pun în jurul patului, să fac un duş și să mă aranjez un pic.

-Aaaa, păi dacă ai atâta treabă lasă că vin altă dată.

Bulă, vasele sparte și patul rupt

– Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?
– M-am certat cu Bubulina groaznic ieri.
– Dar patul de ce este rupt?
– Pentru că azi-noapte ne-am împăcat.

Bătrânica și tânărul

O bătrânică este acuzată că a împuşcat un tânăr.
– Spune, mamaie, cum s-a întâmplat? – Păi, stăteam pe verandă, când vine lângă mine un tânăr şi se aşează.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu. După ce se aşează, începe să-mi vorbească prietenos.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu. Din vorbă în vorbă, începe să-mi pună mâinile pe picioare.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, că era plăcut. Ştiţi, nu mai avusesem parte de aşa ceva de la moartea soţului, acum 20 de ani. După aceea mi-a pus mâinile şi pe fund.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, că era şi mai bine. De la fund a urcat la sâni.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, Doamne-fereşte! Începusem să freamăt toată şi să transpir, aşa că i-am zis: „Ia-mă, tinere, a ta sunt!”. Iar el a replicat: „Zâmbiţi, sunteți la camera ascunsă!”. ATUNCI L-AM ÎMPUŞCAT!

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!
– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.
– Așa, și?
– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soția sa:

– Ce e dragă, ești geloasă că alerg după fete tinere?

– Ba deloc, răspunde soția. Și câinii aleargă după mașini, dar asta nu înseamnă că și pot să le conducă.

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.
– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:
– Reţeta este pentru dvs.? –
Da.
– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.
– Ba da, mă fac să dorm liniştită.
– Cum aşa?
– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc:

– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Şi cum a fost?
– Mai curat decât la bărbaţi.

Pensionarii povestesc:

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

BANC | „Bulă, azi e 6 ianuarie! De ce îmi spui ‘La mulți ani’ tocmai acum?”

Bancul începutului de 2026 | Singurele 8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie

Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: o iubire imposibilă, cu CD, plinul făcut și suflete pe drumuri diferite
Anda Adam a bifat prima intervenție pe 2026! A ales „pachetul full” încă din ianuarie
Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă”
Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii sunt păcăliți fără să-și dea seama
Cristian Boureanu și Călin Donca s-au pulverizat la consiliul Survivor 2026! Acuzații grave după ce a căzut baraca pe Faimoși: „Nu e normal ce s-a întâmplat”
Cum arăta acum 20 de ani cel ce a dat rockul pe telenovele: poza cu Răzvan Fodor, găsită în redacție într-o cutie de chitară electrică
