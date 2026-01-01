Acasă » Bancuri » Bancul începutului de 2026 | Singurele 8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie

Bancul începutului de 2026 | Singurele 8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie

De: Andreea Stăncescu 01/01/2026 | 16:55
Bancul începutului de 2026 îți va aduce zâmbetul pe buze

Am intrat în noul an cu multă voioșie și zâmbete pe buze. Nu trebuie să ne pierdem obiceiul din 2025, iar bancurile de mai jos sunt ideale pentru a-ți aduce zâmbetul pe buze. Vei descoperi cele opt întrebări pe care nu trebuie să le pui pe 1 ianuarie, căci nu se știe dacă răspunsul va fi pe placul tău. 

Cele 8 întrebări clasice de după petrecerea de Revelion:
1. Unde sunt?!
2. De ce?!
3. Cine e persoana care stă lângă mine în pat?!
4. De ce e dezbrăcată?!
5. De ce e bărbat?!
6. De ce mama naibii e mort?!
7. Al cui e poneiul ăsta din cameră??
8. Cum adică este 3 ianuarie?!

Alte bancuri amuzante

– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!
– Imediat, domnule!
Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:
După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.
– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.

Curierul de pizza livrează comanda.
– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.
– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.
Se enervează tipul și-i dă 10 lei.
– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?
– Psihologie aplicată.

Soția îi scrie avocatului ei:
”Domnule avocat! Vă scriu, pentru a vă ruga să-mi acordați atât sfatul cât și sprijinul dumneavoastră. Ieri de dimineată am plecat cu mașina la serviciu, ca de obicei. Pe soțul meu l-am lăsat acasă, în pat, uitându-se la televizor. Cu toate că era abia scoasă din service, la 2 km de casă, mașina s-a oprit brusc și nu am mai reușit s-o repornesc.
M-am întors acasă pe jos să-i cer ajutorul soțului meu. Când am intrat în dormitor, l-am găsit pe soțul meu în pat cu o vecină. Ce acțiuni ar trebui să întreprind pentru divorț?”
Sosește răspunsul avocatului:
”Stimată doamnă. Vă pot acorda sprjinul meu doar pentru a da în judecată service-ul unde ați avut mașina la reparat. Întucât defecțiunea masinii a fost cauza celor întâmplate nu puteți să-l învinuiți de nimic pe soțul dumneavoastră. Vina de a vă întoarce acasă să-i cereți ajutorul pentru defectarea mașinii vă aparține și ar trebui să-i cereți scuze. Soțul dumneavoastră nu e mecanic!!

