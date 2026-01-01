Bancul începutului de 2026 | Singurele 8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie

Am intrat în noul an cu multă voioșie și zâmbete pe buze. Nu trebuie să ne pierdem obiceiul din 2025, iar bancurile de mai jos sunt ideale pentru a-ți aduce zâmbetul pe buze. Vei descoperi cele opt întrebări pe care nu trebuie să le pui pe 1 ianuarie, căci nu se știe dacă răspunsul va fi pe placul tău.

Cele 8 întrebări clasice de după petrecerea de Revelion:

1. Unde sunt?!

2. De ce?!

3. Cine e persoana care stă lângă mine în pat?!

4. De ce e dezbrăcată?!

5. De ce e bărbat?!

6. De ce mama naibii e mort?!

7. Al cui e poneiul ăsta din cameră??

8. Cum adică este 3 ianuarie?!

Alte bancuri amuzante

– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!

– Imediat, domnule!

Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:

După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.

– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.

Curierul de pizza livrează comanda.

– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.

– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.

Se enervează tipul și-i dă 10 lei.

– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?

– Psihologie aplicată.

Soția îi scrie avocatului ei:

”Domnule avocat! Vă scriu, pentru a vă ruga să-mi acordați atât sfatul cât și sprijinul dumneavoastră. Ieri de dimineată am plecat cu mașina la serviciu, ca de obicei. Pe soțul meu l-am lăsat acasă, în pat, uitându-se la televizor. Cu toate că era abia scoasă din service, la 2 km de casă, mașina s-a oprit brusc și nu am mai reușit s-o repornesc.

M-am întors acasă pe jos să-i cer ajutorul soțului meu. Când am intrat în dormitor, l-am găsit pe soțul meu în pat cu o vecină. Ce acțiuni ar trebui să întreprind pentru divorț?”

Sosește răspunsul avocatului:

”Stimată doamnă. Vă pot acorda sprjinul meu doar pentru a da în judecată service-ul unde ați avut mașina la reparat. Întucât defecțiunea masinii a fost cauza celor întâmplate nu puteți să-l învinuiți de nimic pe soțul dumneavoastră. Vina de a vă întoarce acasă să-i cereți ajutorul pentru defectarea mașinii vă aparține și ar trebui să-i cereți scuze. Soțul dumneavoastră nu e mecanic!!

