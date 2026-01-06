Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, azi e 6 ianuarie! De ce îmi spui ‘La mulți ani’ tocmai acum?”

De: David Ioan 06/01/2026 | 22:16
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Află de ce Bulă de ce i-a urat Bulă iubitei sale „un an nou fericit” tocmai pe 6 ianuarie. Motivul te va face să râzi în hohote.

– La mulți ani, iubirea mea! Sper ca anul ăsta să ți se îndeplinească toate dorințele. Te iulubesc mult!
– Ce-i cu mesajul ăsta? Bulă, azi e 5 ianuarie! De ce îmi spui ‘La mulți ani’ tocmai acum?
– Iubito, am fost la munte și am uitat încărcătorul acasă. Iar nevastă-mea are iPhone și nu se potrivește.

Alte bancuri amuzante

Un copil de 3 ani butonează pe o tabletă

Un copilaş de vreo 3 ani, butonând pe o tabletă, se duce la mama sa şi o întreabă:
– Mama, eu am fost downloadat, ca în jocul ăsta?
– Nu, mami, te-a adus barza!
– Dar de ce? Nu mergea wireless-ul?

Două mame stau de vorbă despre copiii lor

Două mame stau de vorbă:
– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!
– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

O fetiţă stătea lângă mama ei şi o studia

O fetiţă stătea lângă mama ei şi o studia. La un moment dat, a observat cât de multe fire de păr alb are pe cap şi a întrebat-o de ce. Mama i-a răspuns: “De câte ori mă superi, sau faci un lucru rău şi eu sunt nefericită, îmi iese câte un fir alb”. După câteva momente de gândire profundă, fetiţa i-a răspuns: “Deci aşa a ajuns bunica să aibă tot părul alb…”

Ora 22:00 VS ora 23:45

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

