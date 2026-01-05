Acasă » Bancuri » BANC | Dorința arzătoare a iubitului pentru anul 2026

BANC | Dorința arzătoare a iubitului pentru anul 2026

De: Irina Maria Daniela 05/01/2026 | 07:10
BANC | Dorința arzătoare a iubitului pentru anul 2026

Începem o nouă săptămână și cel mai indicat mod recomandat de doctor este să o facem cu zâmbetul pe buze! Echipa CANCAN.ro v-a adus un banc fresh, de început de an, care sigur o să vă facă să râdeți!

– lubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an?
– Păi… draga mea… hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată!
– Ce?
– Eu beau liniştit, iar tu taci!

Alte bancuri amuzante

De ce vorbești singură când faci curățenie?

– De ce vorbești singură când faci curățenie?
– Păi, în două terminăm mai repede.

De nervi, Lupul o mănâncă pe Scufița Roșie.
Vânătorul, care văzuse scena, diseacă Lupul și o recuperează pe Scufița Roșie.
– Uite, zice vânătorul, pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe.
Scufița Roșie se face roșie în obraji, lasă privirea în jos și îi zice:
– Nu se poate o singură dorință, dar de trei ori?

Erau trei câini care voiau să dea la facultate.
Vine alt câine:
– Bă, unde mergeți?
– Să dăm Ia facultate!
– Da?! Unde?!
– Eu Ia medicină.
– Păi de ce?
– Acolo e un os de ros!
– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!
– Bun, și tu?!
– Eu Ia Poli.
– De ce tocmai acolo?
– Acolo e viață de câine!

Doi prieteni se întâlnesc la o bere:
– Gata, am scăpat de probleme.
– Cum așa?
– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.
– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.
– Asta e problema lui… nu a mea!

Logica neamţului:
Dacă astăzi e caniculă şi mâine va fi aceeaşi caniculă, trebuie să investim într-un aparat de aer condiţionat care să ne permită să muncim mai eficient
Logica grecului:
Dacă astăzi e caniculă şi mâine va fi tot caniculă trebuie să mergem în vizită la careva care are acasă aer condiţionat şi să stăm măcar o săptămâna la ei.
Logica francezului:
Dacă astăzi e caniculă şi mâine e aceeaşi caniculă, înseamnă că de fapt astăzi este mâine???
Logica SUA:
Dacă astăzi e caniculă şi mâine e caniculă, ne vedem nevoiţi să intervenim cu armata şi s-o stârpim
Logica chinezului:
Dacă azi e caniculă şi mâine va fi tot caniculă, am face bine s-o exportăm!
Logica romanului:
Te fac o bere? Cică azi şi mâine o să fie caniculă.

CITEȘTE ȘI: Bancul sfârșitului de săptămână | Axioma singurătății tranzitive

BANC | Bulă și vacanța în India

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „De ce vorbești singură când faci curățenie?”
Bancuri
BANC | „De ce vorbești singură când faci curățenie?”
BANCUL ZILEI | De ce se ciupesc vacile de pulpa din spate?
Bancuri
BANCUL ZILEI | De ce se ciupesc vacile de pulpa din spate?
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții ...
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a ...
Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta ...
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci
Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate ...
Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate show-uri
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: „Mi-a zis horoscopul că ...
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: „Mi-a zis horoscopul că o să găsesc o persoană în cel mai neașteptat moment”
După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri ...
După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani
Vezi toate știrile
×