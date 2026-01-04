Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și vacanța în India

04/01/2026
BANC | Bulă și vacanța în India

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Bulă își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.
– Bulă, dacă îmi vei da fiica de soție, îți voi da greutatea ei în aur.
– Peste o lună, vei primi răspunsul meu.
– De ce, Bulă? Vrei să te mai gândești, ești indecis?
– Nu, vreau doar să o mai îngraș!

Alte bancuri savuroase

Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână.

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și după întoarcerea acasă a început să se plângă.
Ea ii spune soțului ei, “Nimeni nu ma iubește …. nimeni nu are grijă de mine .. toata lumea mă urăște!”
Soțul ei, uitându-se la TV zice: “Asta nu e adevărat dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.

