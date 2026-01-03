Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | Axioma singurătății tranzitive

Bancul sfârșitului de săptămână | Axioma singurătății tranzitive

De: Redacția CANCAN 03/01/2026 | 18:49
Bancul sfârșitului de săptămână | Axioma singurătății tranzitive
Bancul sfârșitului de săptămână | Axioma singurătății tranzitive

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze!

-Eu sunt singură, tu ești singur. Știi ce înseamnă asta?

-Nimeni nu vrea.

Alte bancuri amuzante

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?
– E tânără?
– Nu tocmai…
– E elegantă?
– Oarecum…
– E frumoasă?
– Nimic deosebit…
– Cultă?
– Foarte puţin…
– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

Bulă și Ștrulă

– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.
– De ce n-o întrebi pe ea?
– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Pe prietenul meu l-a părăsit nevasta
Bancuri
BANCUL ZILEI | Pe prietenul meu l-a părăsit nevasta
BANC | Bulă și testul ADN
Bancuri
BANC | Bulă și testul ADN
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe...
Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite
Gandul.ro
Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți...
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare...
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea...
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
Digi24
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la...
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
Click.ro
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite...
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite
Gandul.ro
Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Categoria de tineri din România care pot face școala de șoferi gratis. Cine acoperă finanțarea
Categoria de tineri din România care pot face școala de șoferi gratis. Cine acoperă finanțarea
Mesajul transmis de Loredana Groza, după înmormântarea tatălui ei: ”Sunt alături de toți cei ...
Mesajul transmis de Loredana Groza, după înmormântarea tatălui ei: ”Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte”
Test de inteligență | Identificați numărul 99 în această poză! Doar 1% reușesc
Test de inteligență | Identificați numărul 99 în această poză! Doar 1% reușesc
„Pancone Italiano” le dă clasă tuturor! Daniel Pancu și soția, puși pe cheltuială la ...
„Pancone Italiano” le dă clasă tuturor! Daniel Pancu și soția, puși pe cheltuială la început de 2026
Impozitul imens pe care trebuie să-l plătească un bucureștean pentru un apartament din sectorul 6. ...
Impozitul imens pe care trebuie să-l plătească un bucureștean pentru un apartament din sectorul 6. Are 3 camere
Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și ...
Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și schimbe viața”
Vezi toate știrile
×