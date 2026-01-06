Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Cu cine și unde mi-am petrecut Revelionul

06/01/2026 | 15:19
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Un bărbat a postat cu cine și unde și-a petrecut Revelionul. La asta nu te așteptai!

Bună ziua tuturor! Știu că sunteți curioși cu cine și unde mi-am petrecut Revelionul. Așa că… priviți pozele mele de la petrecere! Muream, dacă nu vă arătam și vouă.

Alte bancuri amuzante

Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie nouă. Către Ion:
– Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vânzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai tânără.
La care Ion:
– Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei?

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale… în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
