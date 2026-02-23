Martorul acuzator din dosarul fraților Mocanu a fost ridicat de poliție. Unul dintre frați îl ironizează

Frații Mocanu au fost condamnați la închisoare într-un dosar în care martorul acuzator a devenit inculpat într-altul. Martorul-acuzator din dosarul fraților Mocanu, Irinel Chiriță, este unul dintre cei trei bărbați care au fost prinși în flagrant de către DIICOT Pitești. Acesta este fostul prieten al fraților Mocanu și a depus mărturie împotriva acestora în anul 2022, în dosarul în urma căruia Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoarea cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii și ordinii publice, iar fratele său Nando Mocanu a primit decizia de 7 ani de închisoare.

Frații Mocanu spun că victimele sunt mincinoase

Dani și Nando Mocanu au făcut recurs în casație la ICC în timpul procedurilor de extrădare în curs de soluționare prin care cer anularea condamnării, același ICCJ se pregătește să reevalueze dosarul, după ce au primit spre judecare recursul făcut. În acest moment, având în vedere faptul că Procurorul șef al Serviciului Teritorial DIICOT Pitești dorește să avanseze în grad și dorește să fie viitorul șef al DIICOT Pitești, șansele de eliberare ale celor doi cresc, pentru că plecarea din funcția de Procuror șef a Antoniei Diaconu înseamnă, de fapt, posibilitatea lor de a aduce alte dovezi la dosarul care îi încriminează.

Totuși, la aflarea acestor vești, Nando Mocanu a ironizat întreaga situație prin intermediul rețelei sale de socializare și a menționat că „Dumnezeu nu doarme”, făcând trimitere clară la faptul că Irinel Chiriță ar fi mințit, de fapt. Nando Mocanu susține că Irinel Chiriță ar fi mințit, iar după arestarea acestuia a postat o fotografie făcută cu inteligența artificială în care cei trei inculpați sunt prinși de poliție sau se află în sala de judecată.

De ce sunt condamnați frații Mocanu

După ce Nando Mocanu a ironizat pe Facebook situația în care se află fostul lui prieten au început să apară semne de întrebare despre faptul că aceștia au pe cineva sus pus care îi ajută să scape de acuzații. Chiar dacă una dintre cele două victime a fost internată în spital 60 de zile după ce a primit lovituri în cap cu o rangă, potrivit dosarului în care au fost judecați cei doi, Nando Mocanu neagă acuzațiile prin postările făcute: „Când alegi să declari lucruri neadevărate, trebuie să fii pregătit pentru momentul în care roata se întoarce”, a mai spus acesta în postarea sa.

„În urmă cu ceva vreme Irinel cerea bani pe holurile tribunalului ca să declare adevărul în dosarul în care am fost implicat eu și Dany, iar el era martor. A ales să declare minciuni împotriva noastră. Irinel Chiriță a distrus copiii din Pitești, Mioveni, Ștefănești. Râdea și ne înjură copiii când ne-a arestat. Roata se întoarce. Dumnezeu nu doarme, el face dreptate. Voi ce credeți? Urmează Pletosu , Damani, Driverul și Vali Țăranu????”, a mai declarat Nano Mocanu.

Vezi și: