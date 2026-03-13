Bancul de weekend | Războiul din Orientul Milociu și culmea zgârceniei la români

Apropiindu-ne cu paşi mici dar siguri de weekend, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această seară un banc de nota 10, perfect pentru a-ţi ridica starea de spirit la sfârşit de săptămână.

Culmea zgârceniei la români:

Să îți permiți o vacanță de câteva mii de € în orientul mijlociu și după ce începe războiul să te plângi că statul român nu ți-a plătit cursa de întoarcere în România!

Alte bancuri amuzante

Bulă la școală către profesoara de franceză

Bulă la școală către profesoara de franceză care arată trăznet, îi face o declarație de dragoste după care îi spune că trebuie să facă dragoste cu ea neapărat.

– Bine Bulă, dar ce îmi oferi tu să fac dragoste cu tine?

– Pai doamna profesoară nu am bani, dar vă aduc cel mai gras curcan care îl am acasă.

Profesoara cade de acord. După ore se duce Bulă cu curcanul la profesoară.

Aceasta se dezbracă, Bulă se urcă, face ce face și la un moment dat se urcă și profesoara deasupra și în sfârșit, au terminat.

Bulă se îmbracă își ia curcanul și dă să plece la care profa’ întreabă:

– Ce faci Bulă?

Acesta raspunde:

– Pai să vedeți doamna profesoară, m-am urcat deasupra, v-am dat curcanul, v-ați urcat deasupra, imi dați curcanul.

Bulă la ora de geografie

Bula la ora de geografie este intrebat de profesoara:

– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.

– Oh yo!?!

– Da, Bula, dar se spune Ohio.

– Spune si capitala Japoniei.

– Tot yo?!?

– Da, Bula, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Bulă lipsește câteva zile de la școală

Bula lipseste cateva zile de la scoala.

La intoarcere profesoara il intreaba:

– Bulă, ce s-a intamplat de ai lipsit?

– Tata a fost ars, doamna profesoara.

– Grav?

– Cred ca da. Cei de la crematoriu dau flacara destul de mare!

Examenul de logică

La facultate, profesorul de logică îi anunță pe studenți:

— Mâine aveți examen surpriză!

A doua zi intră în sală și spune:

— Examenul de azi va fi foarte simplu. O singură întrebare.

Toți răsuflă ușurați. Profesorul scrie pe tablă:

„Demonstrați că această propoziție este falsă.”

Studenții încep să transpire. Unul ridică mâna:

— Domnule profesor, dar dacă demonstrăm că e falsă, înseamnă că e adevărată…

— Exact.

— Și dacă e adevărată… atunci nu mai e falsă!

— Corect.

După două ore de chin, un singur student predă foaia. Profesorul o citește și zâmbește:

— Foarte bine, ai luat 10.

Colegi curioși îl întreabă ce a scris.

— Simplu: „Propoziția este falsă pentru că așa spun eu.”

— Și de ce a mers?

— Pentru că profesorul mi-a demonstrat că are nevoie de o pauză de cafea.

