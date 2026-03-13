Bancul de vineri | „Bulă, unde ești? Mă plictisesc!”

E vineri iar cei mai mulți români se pregătesc de weekend. După o săptămână plină, parcă toată lumea are nevoie de o pauză, de un zâmbet și de câteva momente de relaxare. Și ce mod mai bun de a intra în atmosfera de relaxare decât cu câteva bancuri cu Bulă? Te vei amuza pe cinste cu glumele de mai jos.

– Bulă, unde ești? Mă plictisesc!

– La vecina, în dulap, Bubulino.

– Ce faci acolo?

– Îl ascult pe Ștrulă, care a venit de la tine și-i povestește soției lui despre cum am pescuit împreună.

Alte bancuri amuzante

O bunicuță își pune silicoane și se vopsește blondă

Unei babe îi apare Dumnezeu în vis și îi spune că o să mai trăiască 35 de ani. A doua zi, baba merge la o clinică de chirurgie estetică și își face lifting facial, își pune silicoane și se vopsește blondă. Cand iese din clinică o calcă un autobuz. La poarta Raiului întreabă:

– Doamne, dacă mi-ai promis 35 de ani, de ce m-ai omorât?

– Nu te-am mai recunoscut

Întrebare:

– Care este asemănarea dintre o femeie și o fortăreață?

Răspuns:

– Pentru ambele toți procedează la fel: cei din afară vor să intre și deseori sunt respinși iar cei prinși vor să scape și rareori reușesc.

Bulă: – Doctore mă doare rău spatele!

– De ce oare?

– Muncesc toată ziua să-mi plătesc taxele!

– Clar, ai hernie de fisc!

– Dă-mi 500 lei și-ți fac asigurare acum, pe loc.

– Ce asigurare, Bulă?! De care?

– Dă-mi 500 lei și te asigur că nu-i mai vezi înapoi.

Bulă se duce la magazin să cumpere o parașută.

– Bună ziua, aș dori o parașută.

– Domnule Bulă, am cea mai bună parașută pentru dumneavoastră.

– Și cum o deschid când sunt în cădere?

– Trageți de trăgaciul verde!

– Și dacă nu se deschide?

– Trageți de cel roșu.

– Și dacă nici după asta nu se deschide?

– În cazul acesta, domnule Bulă, o aduceți înapoi și v-o schimbăm cu alta.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | „Tataie, ce ți-ai cumpărat din prima pensie?

BANC | „Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?”