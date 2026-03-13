Motorina se apropie de 9 lei pe litru înainte de weekend: cât a ajuns să coste un plin pentru șoferii din România

Prețurile la carburanți continuă să crească în România, iar șoferii resimt tot mai puternic scumpirile din ultimele săptămâni. Datele actualizate pentru 13 martie 2026 arată că benzina și motorina se apropie de noi praguri psihologice, în timp ce carburanții premium au depășit deja niveluri record în unele stații.

Creșterea este legată de scumpirea petrolului pe piețele internaționale și de tensiunile geopolitice care au împins din nou prețul barilului spre 100 de dolari.

Prețurile carburanților în România – 13 martie 2026

În majoritatea benzinăriilor din țară, prețurile la pompă au ajuns la niveluri ridicate. Benzina standard (95) se vinde în prezent cu aproximativ 8,28 – 8,42 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 8,77 – 8,91 lei pe litru.

În cazul autovehiculelor alimentate cu GPL, șoferii plătesc în medie 3,96 – 3,98 lei pe litru, acesta rămânând de departe cel mai ieftin combustibil disponibil în România.

Benzina și motorina premium trec de 9 lei

Carburanții premium au ajuns deja la valori și mai ridicate. Benzina premium se vinde în prezent între 8,85 și 9,17 lei pe litru, iar motorina premium costă între 9,13 și 9,49 lei pe litru.

În unele benzinării, motorina premium se apropie deja de 9,5 lei pe litru, ceea ce înseamnă că pragul de 9 lei a fost deja depășit în multe zone din țară.

Cele mai mici prețuri la combustibil

Chiar dacă prețurile au crescut, există în continuare stații unde carburanții pot fi găsiți la valori ușor mai mici. Conform monitorizării benzinăriilor din România, benzina cea mai ieftină costă aproximativ 8,27 lei pe litru, iar motorina cea mai ieftină se vinde cu aproximativ 8,72 lei pe litru.

Aceste prețuri au fost identificate într-o stație din Eforie Nord, una dintre zonele unde carburanții sunt uneori mai ieftini decât în marile orașe.

Situația din marile orașe

În marile centre urbane, diferențele de preț dintre benzinării pot ajunge la câteva zeci de bani pe litru.

În București, benzina se vinde în prezent între 8,16 și 8,46 lei pe litru, iar motorina între 8,61 și 8,9 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina pornește de la aproximativ 8,19 lei pe litru, iar motorina de la 8,62 lei pe litru.

În Timișoara, prețurile sunt similare, cu aproximativ 8,17 lei pe litru pentru benzină și 8,62 lei pe litru pentru motorină.

În Constanța, benzina se vinde în jur de 8,19 lei pe litru, iar motorina pornește de la aproximativ 8,59 lei pe litru.

De ce cresc din nou carburanții

Carburanții s-au scumpit de mai multe ori în luna martie, iar aceasta este deja a șasea majorare de preț din această lună.

Creșterea este legată în principal de evoluția petrolului pe piața globală. Prețul barilului a urcat din nou spre 100 de dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor din piețele energetice.

Cât costă acum un plin de combustibil

Creșterea prețurilor se vede clar și în costul unui plin de carburant.

Pentru o mașină cu rezervor de 50 de litri, un plin de benzină standard costă în prezent aproximativ 415 – 420 de lei.

În cazul motorinei standard, un plin ajunge la aproximativ 440 – 445 de lei.

Pentru carburanții premium, costul este și mai mare. Un plin de benzină premium poate ajunge la aproximativ 445 – 460 de lei, iar pentru motorina premium șoferii pot plăti chiar 470 – 475 de lei.

Tendințele actuale ale pieței

Evoluția din ultimele săptămâni arată că prețurile carburanților rămân sub presiune. Dacă petrolul continuă să se tranzacționeze la niveluri ridicate, este posibil ca benzina și motorina să mai înregistreze creșteri în perioada următoare.

Deocamdată, motorina este foarte aproape de pragul psihologic de 9 lei pe litru, iar carburanții premium au depășit deja acest nivel în multe benzinării din România. Pentru șoferi, acest lucru înseamnă costuri tot mai mari la fiecare alimentare.

