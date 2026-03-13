Acasă » Știri » Știri externe » De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul a pus piciorul în prag!

De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul a pus piciorul în prag!

De: Daniel Matei 13/03/2026 | 07:50
De ce Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. Starul a pus piciorul în prag!
Sursa foto: Profimedia

Actorul Elijah Wood a declarat că nu și-ar dori ca altcineva să interpreteze personajul Frodo Baggins din franciza „Stăpânul Inelelor”, atât timp cât el este încă „în viață și capabil” să joace rolul.

Declarația vine în contextul discuțiilor din ultima perioadă despre un nou film din franciză, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, scrie ew.com.

„Înțeleg perfect. Cu siguranță nu aș vrea ca altcineva să-l joace pe Frodo, atât timp cât sunt în viață și capabil. Și îmi dau seama și cât de distractiv va fi, când ești la cinema și vezi pălăria întorcându-se și e Gandalf. Pentru că sunt și eu fan și sunt încântat să văd cum se leagă totul”, a spus el.

Acum doi ani, regizorul original al seriei Stăpânul Inelelor, Peter Jackson, a anunțat că produce un nou film live-action din franciza Stăpânul Inelelor, Andy Serkis, care îl interpretează și pe Gollum, urmând să regizeze și să joace rolul principal.

Inițial programat pentru o lansare în 2026, filmul este acum așteptat să aibă premiera în decembrie 2027.

Elijah Wood nu vrea ca alt actor să joace rolul lui Frodo

În timp ce majoritatea fostelor vedete ale francizei au făcut tot posibilul să rămână discrete în această privință, în august 2025, Ian McKellen nu s-a putut abține să nu lanseze o veste-bombă despre distribuție la un eveniment pentru fani la Londra.

„Vă voi spune două secrete despre distribuție. Există un personaj în film pe nume Frodo și există un personaj în film pe nume Gandalf”, a spus el despre viitorul film.

McKellen nu a specificat dacă el și Wood își vor relua rolurile, dar comentariile lor recente nu au făcut decât să alimenteze speranțele fanilor nostalgici.

În ceea ce privește restul actorilor, Orlando Bloom a declarat anul trecut că ar răspunde cu bucurie apelului de a juca din nou rolul lui Legolas.

