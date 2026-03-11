Acasă » Știri » O nouă lansare din franciza „Stranger Things” îi ține pe fani cu sufletul la gură. Ce aduce nou „Tales from Hawkins 2”

O nouă lansare din franciza „Stranger Things” îi ține pe fani cu sufletul la gură. Ce aduce nou „Tales from Hawkins 2”

De: Daniel Matei 11/03/2026 | 06:10
Fanii francizei „Stranger Things” au un nou motiv de bucurie, la scurt timp după încheierea seriei cu același nume, produsă de Netflix.

Un nou volum al antologiei de benzi desenate inspirate de serialul Stranger Things, intitulat Stranger Things: Tales from Hawkins, a fost lansat pe 10 martie și aduce noi povești din universul Hawkins, scrie screenrant.com.

Volumul Tales from Hawkins 2 explorează perspective diferite asupra unor personaje și evenimente din serie, inclusiv experiențele profesorului Clarke, traumele lui Will după revenirea din Upside Down și chiar momentul deschiderii portalului văzut din perspectiva unui Demogorgon. Antologia extinde astfel mitologia popularului serial creat de frații Duffer și oferă fanilor detalii suplimentare despre lumea Stranger Things.

Noua lansare din franciza „Stranger Things”

Fanii serialului Stranger Things nu vor trebui să aștepte mult pentru această nouă lansare interesantă, deoarece deja a avut loc azi, 10 martie. Dacă sunteți în căutarea modului perfect de a vă întoarce în universul Stranger Things în timp ce așteptați lansarea noii serii animate sau actualizări despre alte spin-off-uri din viitor, această nouă lansare este o alegere excelentă, notează sursa citată.

Succesul serialului i-a lăsat pe fani dornici de mai mult și nu e de mirare că se lucrează la și mai multe spin-off-uri. Mulți fani speculează că un posibil proiect viitor ar putea chiar adapta serialul Tales from Hawkins pentru o serie de televiziune proprie. Acest lucru are sens, având în vedere că acțiunea se petrece în aceeași cronologie. Deși nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla vreodată, fanii continuă să spere că acest lucru se va întâmpla.

Noua antologie continuă astfel să completeze universul Stranger Things, adăugând detalii și povești paralele care aprofundează personajele și evenimentele cunoscute din serial. Spre bucuria fanilor, care și-au exprimat în mii de comentarii din mediul online tristețea că serialul s-a încheiat după 5 sezoane magistrale, frații Duffer lucrează la noi producții care vor apărea în viitorul apropiat.

