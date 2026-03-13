Rețeta de post de la Mănăstirea Sfintei Cruci: cum face Maica Anastasia cel mai cremos pateu de soia

În bucătăria mănăstirilor, hrana nu este doar un mod de a ne potoli foamea, ci și o formă de grijă pentru trup și suflet. Rețetele simple, pregătite cu răbdare și recunoștință, au devenit de-a lungul timpului adevărate lecții de cumpătare. Maica Anastasia de la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea ne arată cum putem pregăti acasă un pateu de soia cremos și hrănitor, potrivit pentru zilele de post. Preparatul este bogat în proteine vegetale, ușor de digerat și se face din ingrediente simple, la îndemâna oricui, dar cu multă grijă și răbdare.

În tradiția ortodoxă, mâncarea de post este adesea simplă, dar plină de gust și de folos pentru sănătate. În mănăstiri, rețetele sunt pregătite cu atenție și cumpătare, iar fiecare ingredient este folosit cu măsură.

Cum faci cel mai cremos pateu de soia

Maica Anastasia spune că astfel de preparate ne învață nu doar să gătim, ci și să ne liniștim mintea și să ne apropiem de o viață mai echilibrată. Pateul de soia este unul dintre acele preparate care hrănesc trupul, dar ne amintesc și de frumusețea simplității.

Ingrediente pateu de soia:

Pentru această rețetă sunt necesare ingrediente simple și naturale:

1 kg boabe de soia

400 g ceapă

400 g morcov

300 ml ulei

500 ml apă

1 lingură sare

ienibahar

piper

coriandru

1 crenguță de cimbru

Din aceste ingrediente se obține un pateu cremos, aromat și foarte hrănitor.

Fierberea boabelor de soia

Primul pas este pregătirea boabelor de soia. Acestea se spală bine și se lasă la înmuiat în apă rece aproximativ 10–12 ore, de preferat peste noapte. După hidratare, boabele se clătesc și se pun la fiert în apă curată.

Fierberea durează aproximativ o oră și jumătate până la două ore, până când soia devine moale. Dacă la suprafață apare spumă, aceasta se îndepărtează. După ce s-au fiert, boabele se scurg bine de apă.

Pregătirea legumelor

Ceapa se curăță și se taie mărunt, iar morcovii se dau pe răzătoare sau se taie cuburi mici. Într-o oală încăpătoare se pune uleiul, iar ceapa se călește ușor până devine sticloasă și capătă o culoare aurie.

Se adaugă apoi morcovul și se amestecă bine. Legumele se lasă pe foc câteva minute, până când încep să se înmoaie și să își lase aroma.

Condimentele care dau gustul mănăstiresc

Peste legume se adaugă sarea, piperul, ienibaharul și coriandrul, după gust. Se pune și o crenguță de cimbru, care va oferi preparatului o aromă caldă și plăcută.

Se toarnă 500 ml de apă, iar amestecul se lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 15–20 de minute, până când legumele devin foarte fragede.

Transformarea amestecului într-un pateu cremos

După ce legumele sunt bine fierte, se adaugă boabele de soia scurse și se amestecă totul câteva minute pentru ca aromele să se împletească.

Când compoziția s-a răcit puțin, se scoate crenguța de cimbru, iar amestecul se pasează. Se poate folosi un blender, un robot de bucătărie sau chiar o mașină de tocat. Se mixează până când se obține o pastă fină și cremoasă.

Dacă pateul este prea gros, se poate adăuga puțină apă sau ulei pentru a obține consistența dorită.

Cum se servește pateul de soia

Pateul de soia se pune în borcane sau într-un recipient bine închis și se păstrează la frigider. Se servește pe pâine prăjită, lipie sau crackers, alături de legume proaspete precum roșii, castraveți sau ardei.

Este un preparat sățios și gustos, ideal pentru zilele de post, dar și pentru cei care preferă o alimentație fără carne.

Legătura dintre hrană și viața duhovnicească

În tradiția ortodoxă, postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și o curățire a sufletului. Mâncarea simplă și pregătită cu recunoștință ne ajută să ne amintim că adevărata liniște vine din echilibrul dintre trup și suflet.

Așa cum spune și Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog:

„Nu ne ajută la nimic să biruim patimile mari, dacă suntem stăpâniți de patimile mici.”

Această învățătură ne amintește că viața duhovnicească se construiește din gesturi mici, din cumpătare și din atenția pe care o acordăm fiecărui lucru, chiar și atunci când pregătim o masă simplă.

CITEȘTE ȘI: Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă

Supă de linte gătită de Maica Valentina după rețeta mănăstirii Piatra Fântânele: gustoasă și ușor de făcut