Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă

După mesele bogate din perioada de iarnă, organismul are nevoie de o pauză și de o întoarcere la lucrurile simple. Fratele Daniel, de la mânăstire, ne arată cum pregătește el una dintre cele mai sănătoase salate de primăvară: cea de păpădie. Frunzele acestei plante sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a detoxifia corpul, ajutând la curățarea ficatului și la eliminarea toxinelor acumulate în perioadele de exces alimentar.

În același timp, păpădia este o plantă pe care o găsim gratuit în natură, iar tradiția monahală o folosește de mult timp ca aliment simplu, dar plin de putere pentru organism.

Fratele Daniel: „În natură avem tot ce ne trebuie”

În gospodăriile monahale, hrana simplă și naturală este la mare preț. Fratele Daniel spune că păpădia este una dintre plantele pe care oamenii le ignoră, deși are proprietăți extraordinare.

„Mulți o consideră doar o buruiană, dar este o plantă foarte valoroasă. În natură avem tot ce ne trebuie, iar păpădia este unul dintre darurile simple pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pentru sănătatea noastră.”

Salata de păpădie se dovedește a fi exact ceea ce avem nevoie după mesele bogate din perioada sărbătorilor. Frunzele tinere sunt bogate în vitamine și minerale și au fost folosite de mult timp în medicina tradițională pentru efectele lor benefice asupra organismului.

Cum se face salata de păpădie ca la mânăstire

Ingrediente pentru salata de păpădie

2–3 mâini de frunze tinere de păpădie

1 ceapă verde sau o ceapă mică

2 linguri de ulei (de preferat de măsline)

1 lingură de oțet sau zeamă de lămâie

sare după gust

Mod de preparare:

Frunzele tinere de păpădie se aleg cu grijă și se spală foarte bine în mai multe ape pentru a elimina impuritățile. Dacă sunt puțin amare, pot fi lăsate câteva minute în apă rece cu puțină sare.

După ce se scurg bine, frunzele se rup sau se taie în bucăți mai mici și se pun într-un bol. Se adaugă ceapa verde tocată mărunt, apoi sare, ulei și oțet sau zeamă de lămâie.

Salata se amestecă ușor până când frunzele sunt bine acoperite de dressing. Pentru un plus de consistență, se poate adăuga și un ou fiert tare tăiat bucăți.

Beneficiile salatei de păpădie

Ajută la detoxifierea organismului

Păpădia este cunoscută pentru efectul ei detoxifiant. Frunzele stimulează funcția ficatului și contribuie la eliminarea toxinelor din organism.

Susține digestia

Consumul de păpădie poate stimula secreția de bilă și poate ajuta digestia, fiind util mai ales după mesele mai grele.

Bogată în vitamine și minerale

Frunzele de păpădie conțin vitamine importante precum A, C și K, dar și minerale precum fier, calciu și potasiu.

Efect diuretic natural

Păpădia ajută organismul să elimine excesul de apă și contribuie la reducerea retenției de lichide.

Sprijină imunitatea

Datorită conținutului bogat de antioxidanți, această plantă poate ajuta la întărirea sistemului imunitar.

O lecție de simplitate și de întoarcere la natură

Salata de păpădie este un preparat sănătos, o lecție despre simplitate. În liniștea mânăstirii, hrana este privită ca un dar, iar plantele simple din natură sunt apreciate pentru valoarea lor.

Există oameni a căror prezență ne amintește de lucrurile esențiale și aprinde în noi dorul de a trăi mai curat, mai simplu și mai aproape de Dumnezeu. Uneori, astfel de lecții nu vin prin cuvinte complicate, ci prin gesturi simple, precum pregătirea unei salate dintr-o plantă pe care natura ne-o oferă gratuit.

Astfel de întâlniri cu oameni duhovnicești și cu lucrurile simple ale vieții ne pot schimba felul în care privim lumea și ne pot trezi dorul de a trăi mai curat și mai aproape de Dumnezeu. Așa cum spune părintele Răzvan Ionescu:

„Prezența omului duhovnicesc poate aprinde în noi înșine dorul de Dumnezeu.”

În acest spirit, o salată de păpădie pregătită din plante culese din natură este o invitație la simplitate, la grijă pentru trup și la redescoperirea lucrurilor pe care le avem deja în jurul nostru.

CITEȘTE ȘI: Supă de linte gătită de Maica Valentina după rețeta mănăstirii Piatra Fântânele: gustoasă și ușor de făcut

Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust bogat și crustă aurie