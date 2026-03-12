Acasă » Știri » Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă

Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă

De: Paul Hangerli 12/03/2026 | 07:30
Fratele Daniel ne învață salata de păpădie ca la mânăstire. Leacul simplu care curăță trupul după mesele bogate din iarnă
Fratele Daniel, sursă foto-captură social media Trinitas

După mesele bogate din perioada de iarnă, organismul are nevoie de o pauză și de o întoarcere la lucrurile simple. Fratele Daniel, de la mânăstire, ne arată cum pregătește el una dintre cele mai sănătoase salate de primăvară: cea de păpădie. Frunzele acestei plante sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a detoxifia corpul, ajutând la curățarea ficatului și la eliminarea toxinelor acumulate în perioadele de exces alimentar.

În același timp, păpădia este o plantă pe care o găsim gratuit în natură, iar tradiția monahală o folosește de mult timp ca aliment simplu, dar plin de putere pentru organism.

Fratele Daniel: „În natură avem tot ce ne trebuie”

În gospodăriile monahale, hrana simplă și naturală este la mare preț. Fratele Daniel spune că păpădia este una dintre plantele pe care oamenii le ignoră, deși are proprietăți extraordinare.

„Mulți o consideră doar o buruiană, dar este o plantă foarte valoroasă. În natură avem tot ce ne trebuie, iar păpădia este unul dintre darurile simple pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pentru sănătatea noastră.”

Salata de păpădie se dovedește a fi exact ceea ce avem nevoie după mesele bogate din perioada sărbătorilor. Frunzele tinere sunt bogate în vitamine și minerale și au fost folosite de mult timp în medicina tradițională pentru efectele lor benefice asupra organismului.

Cum se face salata de păpădie ca la mânăstire

Ingrediente pentru salata de păpădie

  • 2–3 mâini de frunze tinere de păpădie
  • 1 ceapă verde sau o ceapă mică
  • 2 linguri de ulei (de preferat de măsline)
  • 1 lingură de oțet sau zeamă de lămâie
  • sare după gust
Salata de păpădie, sursa- captură social media Trinitas

Mod de preparare:

Frunzele tinere de păpădie se aleg cu grijă și se spală foarte bine în mai multe ape pentru a elimina impuritățile. Dacă sunt puțin amare, pot fi lăsate câteva minute în apă rece cu puțină sare.

După ce se scurg bine, frunzele se rup sau se taie în bucăți mai mici și se pun într-un bol. Se adaugă ceapa verde tocată mărunt, apoi sare, ulei și oțet sau zeamă de lămâie.

Salata se amestecă ușor până când frunzele sunt bine acoperite de dressing. Pentru un plus de consistență, se poate adăuga și un ou fiert tare tăiat bucăți.

Beneficiile salatei de păpădie

Ajută la detoxifierea organismului

Păpădia este cunoscută pentru efectul ei detoxifiant. Frunzele stimulează funcția ficatului și contribuie la eliminarea toxinelor din organism.

Susține digestia

Consumul de păpădie poate stimula secreția de bilă și poate ajuta digestia, fiind util mai ales după mesele mai grele.

Bogată în vitamine și minerale

Frunzele de păpădie conțin vitamine importante precum A, C și K, dar și minerale precum fier, calciu și potasiu.

Efect diuretic natural

Păpădia ajută organismul să elimine excesul de apă și contribuie la reducerea retenției de lichide.

Sprijină imunitatea

Datorită conținutului bogat de antioxidanți, această plantă poate ajuta la întărirea sistemului imunitar.

O lecție de simplitate și de întoarcere la natură

Salata de păpădie este un preparat sănătos, o lecție despre simplitate. În liniștea mânăstirii, hrana este privită ca un dar, iar plantele simple din natură sunt apreciate pentru valoarea lor.

Există oameni a căror prezență ne amintește de lucrurile esențiale și aprinde în noi dorul de a trăi mai curat, mai simplu și mai aproape de Dumnezeu. Uneori, astfel de lecții nu vin prin cuvinte complicate, ci prin gesturi simple, precum pregătirea unei salate dintr-o plantă pe care natura ne-o oferă gratuit.

Astfel de întâlniri cu oameni duhovnicești și cu lucrurile simple ale vieții ne pot schimba felul în care privim lumea și ne pot trezi dorul de a trăi mai curat și mai aproape de Dumnezeu. Așa cum spune părintele Răzvan Ionescu:

„Prezența omului duhovnicesc poate aprinde în noi înșine dorul de Dumnezeu.”

În acest spirit, o salată de păpădie pregătită din plante culese din natură este o invitație la simplitate, la grijă pentru trup și la redescoperirea lucrurilor pe care le avem deja în jurul nostru.

CITEȘTE ȘI:  Supă de linte gătită de Maica Valentina după rețeta mănăstirii Piatra Fântânele: gustoasă și ușor de făcut

 Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust bogat și crustă aurie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
Știri
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru în marile orașe
Știri
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a sunat la 112: „Nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”
Adevarul
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Click.ro
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează
Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. ...
Țara europeană care ar putea primi un număr record de turiști ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Este și una din destinațiile preferate ale românilor
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru ...
Cât a ajuns să coste benzina la mijlocul săptămânii în România: prețul a trecut de 8 lei pe litru în marile orașe
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
Bancul de joi | „Bulă, a venit primăvara!”
Horoscop rune azi, 12 martie 2026. Raidho aduce ziua în care întâlnirile și conversațiile pot schimba ...
Horoscop rune azi, 12 martie 2026. Raidho aduce ziua în care întâlnirile și conversațiile pot schimba direcția destinului
Paula Seling, mărturisiri emoționante despre fiica sa! Cum s-a transformat viața artistei, la nouă ...
Paula Seling, mărturisiri emoționante despre fiica sa! Cum s-a transformat viața artistei, la nouă ani de când a adoptat-o pe Elena: “Iubirea de mamă este o altă dimensiune”
Vezi toate știrile