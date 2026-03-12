Acasă » Știri » 523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează

523 RON în plus la pensie, pentru pensionarii din acest județ din România. Cine se încadrează

De: Andreea Stăncescu 12/03/2026 | 07:59
Ce pensionari vor primi bani în plus

În România, un număr mare de pensionari depind de sprijinul financiar oferit de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate. Aproximativ 800.000 de vârstnici primesc lunar bani în plus la pensie, deoarece suma calculată pe baza contribuțiilor lor de-a lungul vieții nu atinge pragul stabilit prin lege.

În prezent, pensia minimă garantată este de 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 840.000 de pensionari au venituri mai mici decât această sumă, astfel că statul intervine și completează diferența din bugetul public. Măsura este prevăzută în Legea nr. 360/2023 și are rolul de a asigura un venit minim pentru persoanele vârstnice care au ieșit la pensie, dar au avut salarii mici sau perioade de contribuție reduse.

Județul unde pensionarii primesc 523 de lei în plus

Sumele acordate diferă în funcție de județ și de nivelul pensiei calculate pe baza contribuțiilor. La nivel național, suplimentul primit de pensionari variază între aproximativ 438 și 627 de lei în fiecare lună. Aceste diferențe apar din cauza veniturilor diferite pe care oamenii le-au avut în perioada activă și a anilor lucrați.

În județul Botoșani, de exemplu, peste 21.000 de pensionari beneficiază de acest sprijin financiar. Concret, 21.149 de persoane primesc, în medie, câte 523 de lei în plus la pensie, reprezentând indemnizația socială, astfel încât venitul lor lunar să ajungă la nivelul pensiei minime garantate de stat. Pentru mulți dintre acești vârstnici, această sumă reprezintă un ajutor important în contextul creșterii costului vieții.

În același timp, la începutul anului 2026 ar fi trebuit să fie aplicată o indexare de 7% a pensiilor. Dacă măsura ar fi intrat în vigoare, aproximativ 4,6 milioane de pensii ar fi crescut, în medie, cu aproape 190 de lei. Pentru pensionarii care se află deja la limita veniturilor minime, o astfel de majorare ar fi însemnat un sprijin suplimentar într-o perioadă marcată de scumpiri și presiuni economice.

CITEȘTE ȘI: Vești noi despre creșterea pensiilor. Guvernul a publicat bugetul pe anul 2026

Tichete cadou Paște 2026. Cine poate să primească și care este suma acestora

