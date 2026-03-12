Puțini știu: ketchupul era vândut ca medicament în anii 1830. Povestea sosului care se găsea în farmacii

Astăzi, ketchupul este unul dintre cele mai populare sosuri din lume și nelipsit de pe mesele unde se servesc cartofi prăjiți sau hamburgeri. Puțini știu însă că, în urmă cu aproape două secole, ketchupul nu era considerat un simplu condiment, ci un adevărat medicament.

În anii 1830, un medic american susținea că roșiile pot trata probleme digestive și chiar afecțiuni ale ficatului, iar ketchupul era recomandat drept tonic pentru sănătate și vândut în farmacii.

Medicul care a transformat ketchupul în remediu

În anul 1834, medicul american John Cook Bennett, profesor la Willoughby Medical College din Ohio, a început să promoveze roșiile ca aliment cu proprietăți terapeutice. În articolele sale medicale, Bennett susținea că roșiile au efecte benefice asupra organismului și pot ameliora mai multe probleme digestive.

El credea că produsele pe bază de roșii pot ajuta în cazul indigestiei, diareei, constipației, problemelor hepatice sau chiar al icterului. Pentru a face consumul acestor substanțe mai ușor și mai plăcut, medicul a recomandat ketchupul de roșii ca o formă concentrată a acestor beneficii. În acea perioadă, ketchupul nu era privit ca un condiment obișnuit, ci ca un tonic pentru sănătate.

Apariția „pastilelor de roșii”

Pentru că nu era practic ca oamenii să consume ketchup lichid în scop medicinal, Bennett a colaborat cu producători care au început să transforme extractul de roșii în pastile. Acestea au devenit cunoscute sub numele de „tomato pills” și erau realizate din roșii uscate și concentrate.

Pastilele erau vândute în farmacii și promovate drept remedii pentru diverse afecțiuni digestive. În scurt timp, ideea a prins foarte bine la public, iar succesul a dus la apariția unei adevărate mode a medicamentelor pe bază de tomate. Tot mai multe companii au început să producă propriile pastile de roșii, folosindu-se de reputația medicului care susținea beneficiile acestora.

De ce credeau oamenii că roșiile vindecă

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, medicina era foarte diferită față de cea de astăzi. Studiile clinice moderne nu existau, iar multe produse erau vândute ca „patent medicines”, adică remedii comerciale promovate ca tratamente miraculoase.

Roșiile erau considerate sănătoase pentru că au acizi naturali care stimulează digestia. În plus, multe dintre pastilele vândute pentru probleme digestive conțineau laxative sau substanțe care ajutau tranzitul intestinal. În lipsa unor tratamente medicale eficiente, astfel de produse au devenit rapid populare, iar ketchupul a fost prezentat ca un fel de medicament universal pentru stomac.

Declinul ketchupului medicinal

Popularitatea ketchupului ca medicament nu a durat foarte mult. În jurul anului 1850, tot mai mulți producători au început să vândă pastile etichetate drept extract de roșii, dar care conțineau, de fapt, laxative puternice sau alte substanțe fără legătură cu roșiile.

Pe măsură ce medicii au devenit mai sceptici față de aceste produse, reputația „pastilelor de roșii” a început să scadă. În timp, ideea ketchupului ca medicament a dispărut treptat din cultura populară.

Momentul în care ketchupul a devenit condiment

Transformarea ketchupului în sosul cunoscut astăzi a avut loc câteva decenii mai târziu. În anul 1876, antreprenorul american Henry J. Heinz a lansat o rețetă stabilă de ketchup realizată din roșii, oțet, zahăr și condimente.

Noua rețetă era mai sigură, avea un gust dulce-acrișor plăcut și putea fi păstrată mult timp fără să se altereze. Produsul a devenit rapid popular, iar ketchupul a trecut definitiv din categoria medicamentelor în cea a condimentelor alimentare.

O curiozitate fascinantă din istoria alimentelor

Astăzi, ketchupul este unul dintre cele mai consumate sosuri din lume, însă puțini își imaginează că, în urmă cu aproape două sute de ani, el era vândut în farmacii ca tratament pentru stomac.

Povestea ketchupului medicinal arată cât de diferită era medicina secolului al XIX-lea și cât de ușor se amestecau atunci granițele dintre alimentație și tratament. Este una dintre cele mai interesante curiozități din istoria alimentelor și un exemplu al modului în care percepțiile despre mâncare se pot schimba radical în timp.

