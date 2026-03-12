Acasă » Știri » Cristina Pucean a aflat din CANCAN că Bogdan de la Ploiești are o relație cu Vanessa: ”N-am de ce să nu recunosc”

De: Andreea Stăncescu 12/03/2026 | 09:31
Cristina Pucean a aflat despre idila lui Bogdan cu Vanessa / Sursa foto: Social media

Au trecut șase luni de când Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au despărțit. Dansatoarea a preferat să rămână singură și să se axeze pe cariera sa, în timp ce manelistul a mers mai departe și a început o nouă relație cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu. Bruneta a dezvăluit că a aflat din CANCAN.RO despre noua idilă a bărbatului. Inițial, a crezut că ar putea fi vorba despre o strategie de marketing, așa cum se mai întâmplase și în trecut în relația lor, când anumite situații erau prezentate public pentru a atrage atenția fanilor, însă totul pare extrem de serios. 

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești s-au despărțit în urmă cu aproximativ șase luni, după o relație care a durat aproape patru ani. Povestea lor de dragoste a fost una intensă, cu multe momente frumoase, dar și cu numeroase tensiuni. De-a lungul timpului au existat mai multe certuri și împăcări, iar relația lor a fost deseori urmărită cu interes de fani.

Sursa foto: Social media

Cristina Pucean a aflat despre Bogdan de la Ploiești și noua iubită din Cancan.ro

După separare, manelistul și-a refăcut rapid viața sentimentală, în timp ce fosta lui iubită a preferat să fie mai rezervată și să nu se grăbească într-o nouă relație. Cristina Pucean a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțire. Aceasta a spus că a suferit mult, fiind un lucru normal atunci când o relație importantă se încheie.

Dansatoarea a spus că atât despărțirea, cât și informațiile despre noua relație a fostului partener au luat-o prin surprindere. Deși a crezut că totul este o schemă de marketing cu Vanessa, așa cum au făcut și ei în trecut pentru a atrage atenția fanilor, adevărul a fost altul. Bogdan de la Ploiești și noua iubită au petrecut mai multe nopți împreună încă de la început și au fost văzuți inclusiv la spectacolele manelistului.

Cristina Pucean a explicat că relația lor nu mai mergea la fel de bine în ultima perioadă. Cei doi aveau des neînțelegeri și momente în care nu își vorbeau deloc. Dansatoarea a recunoscut, de asemenea, că gelozia a fost unul dintre factorii care au alimentat tensiunile dintre ei.

Bursucu: Ai spus că ai suferit în primele luni.
Cristina Pucean: Da, e normal. Orice om ar suferi. Adică, când iubești și nu mai ești cu persoana aia, suferi, nu?
Bursucu: Te-a luat prin surprindere?
Cristina Pucean: Cam da.
Bursucu: Decizia despărțirii sau ce ai aflat din CANCAN?
Cristina Pucean: Ambele.
Bursucu: Tu practic ai aflat cum am aflat toți din CanCan, nu? Atunci sacoul, ce părea marketing, practic. Eu îți spun sincer că am crezut că e marketing.
Cristina Pucean: N-ai de unde să știi ce a fost, dar… Ce vrei, dacă n-a mai fost să fie, n-a mai fost. Oricum, noi aveam certuri, nu mai eram așa bine în ultima perioadă, știi? Ce vrei?
Bursucu: Certuri la modul că-ți luai și hainele de acasă?
Cristina Pucean: A, nu, tot astea, că nu vorbeam. Astea ale noastre, da, că nu ne vorbeam, eram geloasă, eram… N-am de ce să nu recunosc că eram geloasă, știi?

 

În ce relații au rămas Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, de fapt: ”O să-l iubesc toată viața!”

