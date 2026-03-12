Acasă » Știri » Blestemul trupei Holograf! După Mihai Coman, răpus de o boală cumplită, acum a murit și Iulian Mugurel Vrabete

Blestemul trupei Holograf! După Mihai Coman, răpus de o boală cumplită, acum a murit și Iulian Mugurel Vrabete

De: Iancu Tatiana 12/03/2026 | 10:37
Blestemul trupei Holograf! După Mihai Coman, răpus de o boală cumplită, acum a murit și Iulian Mugurel Vrabete
Sursa foto: Facebook

Doliu în lumea muzicii românești! Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață la 70 de ani. Moartea acestuia a amplificat durerea fanilor trupei Holograf, fiind alt membru care trece la cele veșnice, după Gabriel Cotabiță. Basistul trupei a vorbit în urmă cu câțiva ani despre condiția de sănătate a prietenului și colegului său, Mihai Coman. 

Din nefericire, familia lui Iulian Mugurel Vrabete a făcut astăzi anunțul și le-a transmis admiratorilor că acesta s-a stins din viață. Vestea șochează întreaga lume, iar toți cei care au ascultat măcar o dată o piesă a trupei din care făcea parte, pot recunoaște faptul că încă o emblemă a părăsit scena muzicii românești. Iulian Mugurel Vrabete s-a alăturat în 1987 trupei Holograf și a făcut istorie, alături de colegii săi, printre care și solistul trupei, Dan Bittman.

Ce spunea Iulian Mugurel Vrabete despre colegul său

În urmă cu ceva timp, Iulian Mugurel Vrabete a vorbit despre chinul prin care a trecut Mihai Coman și a avut numai cuvinte de laudă pentru cel cu care a împărțit scena:

O boală perfidă, un cancer pulmonar care a fost descoperit foarte târziu, cu ocazia altor investigații. Un om extraordinar de talentat, o voce absolut deosebită și un suflet foarte, foarte curat.

Iulian Mugurel Vrabete a murit / Sursa foto: Facebook

Un prieten foarte bun și un suflet sensibil. El a făcut cu stoicism, a îndurat și tratamente chimice și cele radiologice. Știți foarte bine că acestea presupun suferințe și trupești și faptul că îți afectează viața în mare măsură le-a dus până la capăt, a declarat artistul, în 2017.

Vestea tragică a stârnit reacții în rândul oamenilor care l-au cunoscut. Aceștia au postat mesaje în care vorbesc despre cât de talentat a fost regretatul artist:

Nu l-am cunoscut bine pe Iulian decât în pandemie, deși am tot colaborat în diverse contexte din 2000 încoace, culminând cu portretul din 2018, când l-am prins mai liber, prin TVR, și l-am intervievat. Dar pandemia ne-a unit pur și simplu, la ideea lui Gabi Pipai Andrieș, să facem ceva pentru branșa care se resimțea din plin. (Retro) Rockul Carantinei a unit mai multe generații de soliști și instrumentiști din muzica noastră, nu ca să se afle în treabă și să plângă unul pe umărul altuia, ci pentru acele restituiri muzicale istorice. El a fost practic producătorul muzical al proiectului, cel care a schițat multe știme, iar când nu a apărut basist, firește că a susținut partitura respectivă pe loc. Dar și până atunci, dincolo de Holograf (ori Basorelieful tinereții revenit pentru mai multe concerte și disc, plus Trinity), a ajutat în atâtea proiecte, sunt vreo 80 de discuri notate pe discogs. De asemenea, era în boardul UCMR și a făcut și acolo mult bine. Ca și în cazul lui Florian Pittiș și al altor câțiva Oameni de Muzică, nu se poate cuantifica pierderea sa, dar rămân atâtea amintiri, în cazul subsemnatului arhisuficiente pentru încă un portret.

Melodia „În loc de bun rămas”, cu acel bas intro e imediată, din păcate: Nu e ușor, nu e nici greu / să încerci acum să te întorci din drum / poate că eu, cu sufletul meu / aș avea atât de multe să îți spun. / Însă ochii tăi se vor pierde în noapte / lăsându-mă pe mine-n urma lor / știu că ochii tăi vor fi două șoapte / și mi-e foarte dor, mi-e tare dor de ei…, Dumnezeu să îl odihnească în pace!, a declarat Doru Rocker Ionescu, pe pagina sa de Facebook.

Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!, a declarat și actorul Nicu Alifantis.

Citește și:

Doliu în lumea muzicii. A murit legendarul cântăreț și compozitor Neil Sedaka

Doliu în lumea medicală! A murit Eugen Brătucu

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Știri
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Știri
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot…
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România
Digi 24
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât...
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Digi24
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
România are șase persoane în topul miliardarilor Forbes din 2026. Cine sunt?
go4it.ro
România are șase persoane în topul miliardarilor Forbes din 2026. Cine sunt?
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului ...
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului artist
Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el
Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai ...
Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai tânără, se împăcase cu soția după un episod controversat
Vezi toate știrile