Blestemul trupei Holograf! După Mihai Coman, răpus de o boală cumplită, acum a murit și Iulian Mugurel Vrabete

Doliu în lumea muzicii românești! Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață la 70 de ani. Moartea acestuia a amplificat durerea fanilor trupei Holograf, fiind alt membru care trece la cele veșnice, după Gabriel Cotabiță. Basistul trupei a vorbit în urmă cu câțiva ani despre condiția de sănătate a prietenului și colegului său, Mihai Coman.

Din nefericire, familia lui Iulian Mugurel Vrabete a făcut astăzi anunțul și le-a transmis admiratorilor că acesta s-a stins din viață. Vestea șochează întreaga lume, iar toți cei care au ascultat măcar o dată o piesă a trupei din care făcea parte, pot recunoaște faptul că încă o emblemă a părăsit scena muzicii românești. Iulian Mugurel Vrabete s-a alăturat în 1987 trupei Holograf și a făcut istorie, alături de colegii săi, printre care și solistul trupei, Dan Bittman.

Ce spunea Iulian Mugurel Vrabete despre colegul său

În urmă cu ceva timp, Iulian Mugurel Vrabete a vorbit despre chinul prin care a trecut Mihai Coman și a avut numai cuvinte de laudă pentru cel cu care a împărțit scena:

O boală perfidă, un cancer pulmonar care a fost descoperit foarte târziu, cu ocazia altor investigații. Un om extraordinar de talentat, o voce absolut deosebită și un suflet foarte, foarte curat. Un prieten foarte bun și un suflet sensibil. El a făcut cu stoicism, a îndurat și tratamente chimice și cele radiologice. Știți foarte bine că acestea presupun suferințe și trupești și faptul că îți afectează viața în mare măsură le-a dus până la capăt, a declarat artistul, în 2017.

Vestea tragică a stârnit reacții în rândul oamenilor care l-au cunoscut. Aceștia au postat mesaje în care vorbesc despre cât de talentat a fost regretatul artist:

Nu l-am cunoscut bine pe Iulian decât în pandemie, deși am tot colaborat în diverse contexte din 2000 încoace, culminând cu portretul din 2018, când l-am prins mai liber, prin TVR, și l-am intervievat. Dar pandemia ne-a unit pur și simplu, la ideea lui Gabi Pipai Andrieș, să facem ceva pentru branșa care se resimțea din plin. (Retro) Rockul Carantinei a unit mai multe generații de soliști și instrumentiști din muzica noastră, nu ca să se afle în treabă și să plângă unul pe umărul altuia, ci pentru acele restituiri muzicale istorice. El a fost practic producătorul muzical al proiectului, cel care a schițat multe știme, iar când nu a apărut basist, firește că a susținut partitura respectivă pe loc. Dar și până atunci, dincolo de Holograf (ori Basorelieful tinereții revenit pentru mai multe concerte și disc, plus Trinity), a ajutat în atâtea proiecte, sunt vreo 80 de discuri notate pe discogs. De asemenea, era în boardul UCMR și a făcut și acolo mult bine. Ca și în cazul lui Florian Pittiș și al altor câțiva Oameni de Muzică, nu se poate cuantifica pierderea sa, dar rămân atâtea amintiri, în cazul subsemnatului arhisuficiente pentru încă un portret. Melodia „În loc de bun rămas”, cu acel bas intro e imediată, din păcate: Nu e ușor, nu e nici greu / să încerci acum să te întorci din drum / poate că eu, cu sufletul meu / aș avea atât de multe să îți spun. / Însă ochii tăi se vor pierde în noapte / lăsându-mă pe mine-n urma lor / știu că ochii tăi vor fi două șoapte / și mi-e foarte dor, mi-e tare dor de ei…, Dumnezeu să îl odihnească în pace!, a declarat Doru Rocker Ionescu, pe pagina sa de Facebook. Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!, a declarat și actorul Nicu Alifantis.

Citește și:

Doliu în lumea muzicii. A murit legendarul cântăreț și compozitor Neil Sedaka

Doliu în lumea medicală! A murit Eugen Brătucu