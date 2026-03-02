Doliu în lumea muzicii. A murit legendarul cântăreț și compozitor Neil Sedaka

Cântărețul și compozitorul american Neil Sedaka, care a scris și interpretat hituri precum Oh! Carol, Breaking Up Is Hard To Do, Bad Blood, Laughter in the Rain și Calendar Girl, a murit.

Artistul avea 86 de ani, iar anunțul privind moartea sa a fost făcut de familie, printr-un comunicat de presă, citat de BBC.

„Familia noastră este devastată de trecerea în neființă a iubitului nostru soț, tată și bunic. O adevărată legendă a rock and roll-ului, o inspirație pentru milioane de oameni, dar cel mai important, cel puțin pentru cei dintre noi care am avut norocul să-l cunoaștem, o ființă umană incredibilă care ne va lipsi profund”, a transmis familia.

Sedaka, un pianist talentat nominalizat la cinci premii Grammy, a scris și hituri pentru alți câțiva muzicieni celebri în cariera sa care s-a întins pe șase decenii, scrie sursa citată.

Cine a fost Neil Sedaka

Familia sa nu a dezvăluit cauza morții sau locul producerii decesului. Născut în Brooklyn și absolvent al celebrei școli Julliard din New York, el a fost unul dintre fondatorii grupului The Tokens, la sfârșitul anilor 1950.

După ce a compus mai multe hituri la începutul anilor 1960, el a revenit în topul Billboard Top 10 în 1975, după ce a scris piesa Love Will Keep Us Together. De asemenea, a înregistrat mai multe albume pentru casa de discuri a lui Elton John în anii 1970.0

Muzica lui Sedaka a dispărut din atenția publică, pe măsură ce muzica britanică devenea tot mai populară în Statele Unite. Într-o declarație acordată BBC în 2012, în timpul unei călătorii la Londra, unde a mers pentru a susține un concert la Royal Albert Hall, el a declarat că plănuiește să ofere un spectacol oamenilor „care nu sunt obișnuiți să meargă la un concert serios”.

Sedaka a compus piese și pentru alți artiști, precum Connie Francis („Stupid Cupid”), Captain & Tennille („Love Will Keep Us Together”), dar și pentru ABBA, pentru care a scris versurile în limba engleză ale piesei „Ring Ring”. Deși succesul i s-a diminuat în anii ’80, Neil Sedaka a continuat să rămână activ în muzică până la 80 de ani.

