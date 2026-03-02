Ce a făcut Naba Salem cum a ajuns în România. Și-a dat un „reset” după eliminarea de la Survivor 2026

În episodul 24 al emisiunii de la Antena 1, din data de 1 martie, Naba Salem a părăsit comăpetiția Survivor 2026. Faimoasa a fost eliminată din cauza unor probleme medicale, ce i-au dat mari bătăi de cap. Ce a făcut Naba imediat ce a ajuns în România? Visa de mult la asta.

Naba Salem a fost eliminată din competiția Survivor 2026. Faimoasa nu a plecat acasă pentru că a pierdut duelul, ci eliminarea ei s-a făcut pe baza unor motive medicale. În ultima perioadă, aceasta s-a confruntat cu probleme serioasă de sănătate.

Ce a făcut Naba Salem cum a ajuns în România

În ciuda îngrijirilor medicale primite, situația Faimoasei începea să fie din ce în ce mai gravă, așa că sfatul medicilor a fost clar. Specialiștii i-au recomandat să iasă din competiție pentru a se putea recupera. Deznodământul a fost unul greu pentru Naba Salem, care a plecat cu ochii în lacrimi.

Însă, chiar dacă eliminare a fost grea, Faimoasa s-a bucurat că se poate întoarce acasă. Ultimele zile la Survivor au fost teribile pentru ea, fiind măcinată de dureri.

„M-am trezit într-un pat de spital, în dureri. Cât de bine pot să fiu? Mă așteptam la orice, dar nu mă așteptam la corpul meu să cedeze. Încerc să mă abțin, dar nu pot. Eu acum plâng de dureri, nu plâng că mă emoționează nimic. Nu pot să fiu emoționată atâta timp cât îmi arde gura stomacului. (…) Nu cred că sunt tocmai un beneficiu pentru tribul meu în acest moment. Pot să spun că echipa noastră are un handicap și acela sunt eu”, declara Naba Salem înainte de eliminare.

Așadar, după opt săptămâni petrecute în Dominicană, Naba Salem s-a întors acasă. Cum condițiile de la Survivor sunt dure, Faimoasa s-a bucurat de revenirea la normalitate. Iar una dintre primele opri pe care le-a făcut la întoarcerea în țară a fost la salonul de înfrumusețare.

Sătulă de condițiile dure în care a trăit în ultimele săptămâni, Naba visa la un refresh. Așa că imediat cum a ajuns în România, aceasta a trecut pragul salonului de înfrumusețare și s-a pus la punct cu tot. Mai întâi, Naba și-a stilizat sprâncenele și le-a arătat și fanilor din mediul online rezultatul.

De asemenea, „turul de înfrumusețare” al Faimoasei nu s-a oprit aici. După ce și-a stilizat sprâncenele, Naba a făcut o oprire și la coafor. S-a vopsit, și-a pus extensii și are acum un look nou. Aceasta încearcă să revină ușor, ușor la viața normală și speră ca în curând să scape și de problemele de sănătate.

