Daniela Costețchi, la masă cu dușmanul! Informația uluitoare pe care a aflat-o direct de la autorități: „Mi-a picat cerul în cap”

Se agită, din nou, apele în scandalul momentului! După toate dezvăluirile făcute, Daniela Costețchi a venit cu noi informații. Se pare că tânăra a fost anunțată de autorități că a stat la aceeași masă cu persoana care a hărțuit-o și care i-a adus un scriu la poartă. Ce noi dezvăluiri a făcut blondina?

Recent, influencerița Daniela Costețchi a intervenit în scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică și a venit cu unele dezvăluiri tulburătoare. Aceasta a povestit că, ani de zile, a trăit sub presiunea unor acțiuni pe care le considera orchestrate de familia Beregoi. Ea a relatat că ar fi fost supusă unor amenințări înspăimântătoare, inclusiv prin plasarea unor obiecte funerare la ușa locuinței sale, alături de fotografii cu ea și fiica ei minoră (Vezi mai multe detalii AICI).

Daniela Costețchi, la masă că dușmanul

Scandalul momentului a luat proporții neașteptate, iar autoritățile au ajuns să fie implicate și ele. Acum, influencerița Daniela Costețchi vine cu noi dezvăluiri. Tânără este tulburată de o informație pe care a aflat-o recent.

Mai exact, se pare că aceasta a stat la aceeași masă cu persoana care i-a adus sicriul la poartă în luna mai a anului trecut. Informația a aflat-o chiar de la oamenii legii. Se pare că Daniela s-a întâlnit fără să știe cu „dușmanul” chiar la o zi de naștere.

„În mai, atunci când s-a întâmplat toată situația cu sicriul, pe mine m-a tulburat foarte tare psihic și eu m-am închis la mine. Poate trebuia să apelez atunci la terapeut sau la psiholog, dar eu am zis că lasă, că mă descurc singură (…) Acum o lună în urmă sau acum trei săptămâni, când m-a sunat de la poliție, și m-au întrebat dacă am fost la ziua de naștere a persoanei X și eu am zis că da și mi-a zis că am stat la masă cu persoana care a adus tot coletul la poartă. Mi-a picat cerul în cap”, a spus Daniela Costețchi, în mediul online.

Confirmarea făcută de către autorități a tulburat-o și mai tare pe Daniela Costețchi. Tânăra nu a vurt să dezvălui identitatea persoanei respective. Dar, în trecut, influencerița l-a acuzat pe iubitul Anei Beregoi că este cel care a făcut asta.

