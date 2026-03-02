Acasă » Știri » Daniela Costețchi, la masă cu dușmanul! Informația uluitoare pe care a aflat-o direct de la autorități: „Mi-a picat cerul în cap”

Daniela Costețchi, la masă cu dușmanul! Informația uluitoare pe care a aflat-o direct de la autorități: „Mi-a picat cerul în cap”

De: Alina Drăgan 02/03/2026 | 11:39
Daniela Costețchi, la masă cu dușmanul! Informația uluitoare pe care a aflat-o direct de la autorități: „Mi-a picat cerul în cap”
Daniela Costețchi, la masă că dușmanul /Foto: Social media

Se agită, din nou, apele în scandalul momentului! După toate dezvăluirile făcute, Daniela Costețchi a venit cu noi informații. Se pare că tânăra a fost anunțată de autorități că a stat la aceeași masă cu persoana care a hărțuit-o și care i-a adus un scriu la poartă. Ce noi dezvăluiri a făcut blondina?

Recent, influencerița Daniela Costețchi a intervenit în scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică și a venit cu unele dezvăluiri tulburătoare. Aceasta a povestit că, ani de zile, a trăit sub presiunea unor acțiuni pe care le considera orchestrate de familia Beregoi. Ea a relatat că ar fi fost supusă unor amenințări înspăimântătoare, inclusiv prin plasarea unor obiecte funerare la ușa locuinței sale, alături de fotografii cu ea și fiica ei minoră (Vezi mai multe detalii AICI).

Daniela Costețchi, la masă că dușmanul

Scandalul momentului a luat proporții neașteptate, iar autoritățile au ajuns să fie implicate și ele. Acum, influencerița Daniela Costețchi vine cu noi dezvăluiri. Tânără este tulburată de o informație pe care a aflat-o recent.

Mai exact, se pare că aceasta a stat la aceeași masă cu persoana care i-a adus sicriul la poartă în luna mai a anului trecut. Informația a aflat-o chiar de la oamenii legii. Se pare că Daniela s-a întâlnit fără să știe cu „dușmanul” chiar la o zi de naștere.

„În mai, atunci când s-a întâmplat toată situația cu sicriul, pe mine m-a tulburat foarte tare psihic și eu m-am închis la mine. Poate trebuia să apelez atunci la terapeut sau la psiholog, dar eu am zis că lasă, că mă descurc singură (…)

Acum o lună în urmă sau acum trei săptămâni, când m-a sunat de la poliție, și m-au întrebat dacă am fost la ziua de naștere a persoanei X și eu am zis că da și mi-a zis că am stat la masă cu persoana care a adus tot coletul la poartă. Mi-a picat cerul în cap”, a spus Daniela Costețchi, în mediul online.

Confirmarea făcută de către autorități a tulburat-o și mai tare pe Daniela Costețchi. Tânăra nu a vurt să dezvălui identitatea persoanei respective. Dar, în trecut, influencerița l-a acuzat pe iubitul Anei Beregoi că este cel care a făcut asta.

Ce se întâmplă cu tatăl Iulianei Bregoi, după ce scandalul a escaladat. Lovitură devastatoare pentru familia artistei!

Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o de cadouri și i-a pus un sicriu la poartă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul
Știri
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul
Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului
Știri
Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Donald Trump spune care este „scenariul perfect
Digi24
Donald Trump spune care este „scenariul perfect" pentru Iran
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Digi 24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor...
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul...
Test în România cu Chery Tiggo 4: SUV-ul chinezesc care atacă Dacia Duster și Suzuki Vitara
Promotor.ro
Test în România cu Chery Tiggo 4: SUV-ul chinezesc care atacă Dacia Duster și Suzuki...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Capcana din Orientul Mijlociu: Cum sunt afectate România, Europa și Taiwan de acțiunile lui Trump
go4it.ro
Capcana din Orientul Mijlociu: Cum sunt afectate România, Europa și Taiwan de acțiunile lui Trump
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a ...
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Au râs de Gigi Becali?! Prime pentru titlu și Liga Campionilor!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Au râs de Gigi Becali?! Prime pentru titlu și Liga Campionilor!
S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează! Actrița celebră este părăsită de ...
S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează! Actrița celebră este părăsită de soțul ei, la 7 luni de la marele pas
Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului
Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului
Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați! Cursele aeriene ...
Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați! Cursele aeriene au fost anulate. Detalii de ultimă oră
Vezi toate știrile
×