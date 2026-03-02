Ce este „ciorba de păsat” a lui Radu Anton Roman. Cum se prepară această rețetă de post

Suntem în Postul Paștelui, iar în această perioadă opțiunile alimentare sunt destul de limitate. Cei care sunt în pană de idei trebuie să încerce neapărat „ciorba de păsat” a lui Radu Anton Roman. Este un preparat de post din zona Ardealului, iar gustul este delicios, potrivit csid.ro. Cum se prepară faimoasa ciorbă?

Radu Anton Roman, marele promotor al gastronomiei tradiționale românești, a readus în atenție „ciorba de păsat”, una dintre rețetele ardelenești vechi, simple și consistente. Este o ciorbă de post, sățioasă și plină de verdețuri, construită în jurul unui ingredient de bază din bucătăria rurală: păsatul.

Ce este „ciorba de păsat” a lui Radu Anton Roman

Păsatul (boabe de porumb zdrobite grosier) este un ingredient întâlnit des în gospodăriile de la sat. Este hrănitor și formează baza perfectă pentru mai multe feluri de mâncare. Din păsat se preparau terciuri, mămăligi mai groase, dar și ciorbe consistente.

„Ciorba de păsat” este o supă groasă, aproape un amestec între ciorbă și terci, în care baza este dată de păsatul fiert în apă. După ce păsatul se înmoaie și capătă o textură cremoasă se adaugă zer acru și numeroase verdețuri de sezon. Rezultatul este o ciorbă gustoasă, nutritivă, perfectă pentru zilele de post.

