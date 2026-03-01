Acasă » Știri » ”Opriți atacul imediat!” Prima reacție din China, după bombardamentele din Orient

”Opriți atacul imediat!” Prima reacție din China, după bombardamentele din Orient

De: Iancu Tatiana 01/03/2026 | 14:39
”Opriți atacul imediat!” Prima reacție din China, după bombardamentele din Orient
Stare de război în Israel / sursă: capturi video, Pixabay

După atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, tot mai multe state reacționează la tensiunile care tocmai au început. China, una dintre cele mai puternice forțe militare din lume, a reacționat referitor la atacurile aeriene lansate sâmbătă asupra Iranului. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat că „suveranitatea Iranului trebuie respectată”.

Oficialii de la Beijing au ieșit în față și au făcut declarații prin care îi vizează pe cei doi conducători ai statelor, Președintele Donald Trump și Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Departamentul pentru Afaceri Consulare al Ministerului chinez de Externe a spus că atacurile cu rachete trebuie să se oprească imediat, iar dialogul și negocierile trebuie să înceapă.

Reacția Chinei

Președintele Donald Trump a făcut un anunț pe 19 februarie în care a transmis că timp de 10 zile va contempla asupra deciziei dacă SUA vor ataca sau nu Iranul. Înainte să înceapă raidurile aeriene, China ar fi început să aprovizioneze Iranul cu mijloace de apărare și protecție, dar și cu arsenal ofensiv, potrivit unor publicații internaționale.

Mai multe state au transmis cetățenilor care se află în Iran și Israel să nu părăsească zona și să se adăpostească. Totuși, China a reacționat la situația în care se află Iranul și a făcut un apel pentru siguranța cetățenilor, pe care i-a îndrumat să evacueze țara „cât mai curând posibil”:

Având în vedere situaţia actuală de securitate din Iran, Ministerul chinez al Afacerilor Externe şi ambasadele şi consulatele chineze din Iran reamintesc cetăţenilor lor că pentru moment trebuie să evite orice călătorie în această ţară, a transmis China.

Cetățenii chinezi aflați în prezent în Iran sunt sfătuiți să-și ia măsuri de siguranță și să părăsească țara cât mai curând posibil, au spus oficialii Departamentului pentru Afaceri Consulare al Ministerului Chinez de Externe.

Donald Trump. SURSA FOTO: Shutterstock
Donald Trump. SURSA FOTO: Shutterstock

Purtătorul de cuvânt al Beijinului a spus că guvernul chinez dorește suspendarea atacurilor aeriene asupra Iranului și începerea negocierilor, potrivit site-ului de știri China Daily.

Donald Trump a spus că această intervenție în Iran are scopul de a opri „sistemul terorist” al Iranului și de a-l face să renunțe la dezvoltarea de rachete cu rază lungă, pentru că reprezintă un risc major al siguranței SUA, dar și a colaboratorilor săi.

Citește și:

Donald Trump a spus de ce a atacat Iranul, de fapt. ”Rămâneți adăpostiți! Bombe vor cădea peste tot”

O româncă stabilită în Israel trăiește un coșmar: „Se aud bombardamente”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regina Elisabeta a II-a a fost mecanic auto în Al Doilea Război Mondial. Povestea reală a tinereții sale
Showbiz internațional
Regina Elisabeta a II-a a fost mecanic auto în Al Doilea Război Mondial. Povestea reală a tinereții sale
Michael Jackson revine în topuri, la 17 ani de la moartea sa. O piesă celebră a ajuns în Official Dance Singles Chart
Showbiz internațional
Michael Jackson revine în topuri, la 17 ani de la moartea sa. O piesă celebră a ajuns în…
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei /...
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au fost răsfățate vedetele în prima zi de primăvară. Mărțișoare, flori și cadouri simbolice ...
Cum au fost răsfățate vedetele în prima zi de primăvară. Mărțișoare, flori și cadouri simbolice de 1 Martie
Durere fără margini! Cătălin, tatăl unei fetițe de 8 luni, a murit la doar 30 de ani
Durere fără margini! Cătălin, tatăl unei fetițe de 8 luni, a murit la doar 30 de ani
Incendiu masiv în Teleorman! O biserică a luat foc: „Intervenția a durat aproximativ cinci ore”
Incendiu masiv în Teleorman! O biserică a luat foc: „Intervenția a durat aproximativ cinci ore”
Un om mort și altul rănit în Slatina! Cum arată mașina celui care a provocat accidentul
Un om mort și altul rănit în Slatina! Cum arată mașina celui care a provocat accidentul
Ce a pățit o clientă, după ce a uitat să scaneze o brânză topită la casa self-service din supermarket
Ce a pățit o clientă, după ce a uitat să scaneze o brânză topită la casa self-service din supermarket
Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în ...
Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în libertate”
Vezi toate știrile
×