”Opriți atacul imediat!” Prima reacție din China, după bombardamentele din Orient

După atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, tot mai multe state reacționează la tensiunile care tocmai au început. China, una dintre cele mai puternice forțe militare din lume, a reacționat referitor la atacurile aeriene lansate sâmbătă asupra Iranului. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat că „suveranitatea Iranului trebuie respectată”.

Oficialii de la Beijing au ieșit în față și au făcut declarații prin care îi vizează pe cei doi conducători ai statelor, Președintele Donald Trump și Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Departamentul pentru Afaceri Consulare al Ministerului chinez de Externe a spus că atacurile cu rachete trebuie să se oprească imediat, iar dialogul și negocierile trebuie să înceapă.

Reacția Chinei

Președintele Donald Trump a făcut un anunț pe 19 februarie în care a transmis că timp de 10 zile va contempla asupra deciziei dacă SUA vor ataca sau nu Iranul. Înainte să înceapă raidurile aeriene, China ar fi început să aprovizioneze Iranul cu mijloace de apărare și protecție, dar și cu arsenal ofensiv, potrivit unor publicații internaționale.

Mai multe state au transmis cetățenilor care se află în Iran și Israel să nu părăsească zona și să se adăpostească. Totuși, China a reacționat la situația în care se află Iranul și a făcut un apel pentru siguranța cetățenilor, pe care i-a îndrumat să evacueze țara „cât mai curând posibil”:

Având în vedere situaţia actuală de securitate din Iran, Ministerul chinez al Afacerilor Externe şi ambasadele şi consulatele chineze din Iran reamintesc cetăţenilor lor că pentru moment trebuie să evite orice călătorie în această ţară, a transmis China. Cetățenii chinezi aflați în prezent în Iran sunt sfătuiți să-și ia măsuri de siguranță și să părăsească țara cât mai curând posibil, au spus oficialii Departamentului pentru Afaceri Consulare al Ministerului Chinez de Externe.

Purtătorul de cuvânt al Beijinului a spus că guvernul chinez dorește suspendarea atacurilor aeriene asupra Iranului și începerea negocierilor, potrivit site-ului de știri China Daily.

Donald Trump a spus că această intervenție în Iran are scopul de a opri „sistemul terorist” al Iranului și de a-l face să renunțe la dezvoltarea de rachete cu rază lungă, pentru că reprezintă un risc major al siguranței SUA, dar și a colaboratorilor săi.

Citește și:

Donald Trump a spus de ce a atacat Iranul, de fapt. ”Rămâneți adăpostiți! Bombe vor cădea peste tot”

O româncă stabilită în Israel trăiește un coșmar: „Se aud bombardamente”