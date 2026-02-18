Cristina Pucean, primele declarații după despărțirea de Bogdan de la Ploiești: ”N-ai cum să stai într-o relație cu forța”

Chiar dacă Bogdan trăiește o poveste de dragoste alături de Vanessa, o parte a fanilor continuă să creadă că inima lui încă aparține Cristinei Pucean. Cu toate acestea, fosta parteneră a decis să clarifice situația, într-un live pe platforma TikTok, adresându-se direct celor care îi puneau întrebări legate de fostul său iubit.
Cristina Pucean a folosit platforma TikTok pentru a interacționa cu urmăritorii săi, însă discuțiile legate de Bogdan au continuat să apară. Fostul cuplu a încheiat relația de patru ani, iar după despărțire, ambii și-au urmat propriile drumuri, construind vieți separate. În ciuda acestui fapt, publicul rămâne curios, ceea ce arată cât de puternică a fost conexiunea lor în trecut și cât de mult interes generează încă fiecare eveniment legat de viața lor.
Fanii continuă să urmărească orice interacțiune între cei doi, însă realitatea este că fiecare și-a refăcut viața după propriile reguli. Bogdan este acum într-o relație cu Vanessa, ceea ce sugerează că și-a început o nouă etapă, în timp ce Cristina își concentrează atenția asupra activităților sale și a dezvoltării personale.
Cristina a mărturisit că între ea și Bogdan totul s-a încheiat și chiar dacă nu a fost o despărțire ușoară, ea încearcă să fie puternică și să se axeze pe profesie. Bruneta a dat de înțeles și că nu a putut să îl țină pe manelist lângă ea cu forța și că el ar fi ales să plece. Dansatoarea este recunoscătoare pentru tot ce are și că a putut să treacă cu bine peste tot.
Un lucru este clar, chiar dacă nu mai sunt împreună, între cei doi există o legătură care nu poate fi ștearsă cu buretele de pe o zi, pe alta.
„Sunt normală, sunt ca și voi. N-am de ce să am figur, n-am de ce să mă comport într-un fel anume, că vezi, doamne, doamne, suntem la televizor. Nu, asta sunt. Și în viața reală și peste tot unde mă duc, chiar și pe live-uri și pe TikTok-uri și… Nu știu ce face, întrebați-l pe el (n.r. Bogdan de la Ploiești). Nu mă mai întrebați pe mine, că a trecut atâta timp de când fiecare e cu viața lui. Îi doresc multă sănătate, fericire și să aibă succes. Și cu mine și fără mine, tot e ce trebuie. Nu am de ce să vorbesc urât despre un om pe care l-am iubit timp de patru ani de zile, pentru că, chiar după tot ce s-a întâmplat și tot ce am trăit și cât am plâns, în toate acestea există și momentele frumoase și amintirile pe care le avem împreună și chiar n-aș avea de ce să-l judec, pentru că, dacă el s-a gândit că așa e mai bine pentru amândoi, n-am de ce să-i reproșez nimic; este alegerea lui, am respectat-o.
N-ai cum să stai într-o relație cu forța. Mergem înainte. Asta e. N-a fost să fie. Ca și în melodie. Chiar sunt foarte puternică și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trec peste tot ce am trăit în viața asta, și îl am pe tăticul meu sus acolo și pe nepoțelul meu, care îmi dau putere non-stop, și când simt că nu mai pot, merg la Dumnezeu și mă rog la El și imediat, vium! Da, chiar mă iubește Dumnezeu și fără El n-aș fi nimic. Știți că am eu scris acolo sus în bio: „Nimic fără Dumnezeu”, și chiar așa e.”, a transmis Cristina Pucean.
