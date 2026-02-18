Acasă » Știri » Cristina Pucean, primele declarații după despărțirea de Bogdan de la Ploiești: ”N-ai cum să stai într-o relație cu forța”

Cristina Pucean, primele declarații după despărțirea de Bogdan de la Ploiești: ”N-ai cum să stai într-o relație cu forța”

De: Anca Chihaie 18/02/2026 | 10:39
Ce mărturisiri a făcut Cristina Pucean despre Bogdan de la Ploiești/foto: social media

Chiar dacă Bogdan trăiește o poveste de dragoste alături de Vanessa, o parte a fanilor continuă să creadă că inima lui încă aparține Cristinei Pucean. Cu toate acestea, fosta parteneră a decis să clarifice situația, într-un live pe platforma TikTok, adresându-se direct celor care îi puneau întrebări legate de fostul său iubit.

Cristina Pucean a folosit platforma TikTok pentru a interacționa cu urmăritorii săi, însă discuțiile legate de Bogdan au continuat să apară. Fostul cuplu a încheiat relația de patru ani, iar după despărțire, ambii și-au urmat propriile drumuri, construind vieți separate. În ciuda acestui fapt, publicul rămâne curios, ceea ce arată cât de puternică a fost conexiunea lor în trecut și cât de mult interes generează încă fiecare eveniment legat de viața lor.

Ce mărturisiri a făcut Cristina Pucean despre Bogdan de la Ploiești

Fanii continuă să urmărească orice interacțiune între cei doi, însă realitatea este că fiecare și-a refăcut viața după propriile reguli. Bogdan este acum într-o relație cu Vanessa, ceea ce sugerează că și-a început o nouă etapă, în timp ce Cristina își concentrează atenția asupra activităților sale și a dezvoltării personale.

Cristina a mărturisit că între ea și Bogdan totul s-a încheiat și chiar dacă nu a fost o despărțire ușoară, ea încearcă să fie puternică și să se axeze pe profesie. Bruneta a dat de înțeles și că nu a putut să îl țină pe manelist lângă ea cu forța și că el ar fi ales să plece. Dansatoarea este recunoscătoare pentru tot ce are și că a putut să treacă cu bine peste tot.

Un lucru este clar, chiar dacă nu mai sunt împreună, între cei doi există o legătură care nu poate fi ștearsă cu buretele de pe o zi, pe alta.

„Sunt normală, sunt ca și voi. N-am de ce să am figur, n-am de ce să mă comport într-un fel anume, că vezi, doamne, doamne, suntem la televizor. Nu, asta sunt. Și în viața reală și peste tot unde mă duc, chiar și pe live-uri și pe TikTok-uri și… Nu știu ce face, întrebați-l pe el (n.r. Bogdan de la Ploiești). Nu mă mai întrebați pe mine, că a trecut atâta timp de când fiecare e cu viața lui. Îi doresc multă sănătate, fericire și să aibă succes. Și cu mine și fără mine, tot e ce trebuie. Nu am de ce să vorbesc urât despre un om pe care l-am iubit timp de patru ani de zile, pentru că, chiar după tot ce s-a întâmplat și tot ce am trăit și cât am plâns, în toate acestea există și momentele frumoase și amintirile pe care le avem împreună și chiar n-aș avea de ce să-l judec, pentru că, dacă el s-a gândit că așa e mai bine pentru amândoi, n-am de ce să-i reproșez nimic; este alegerea lui, am respectat-o.

N-ai cum să stai într-o relație cu forța. Mergem înainte. Asta e. N-a fost să fie. Ca și în melodie. Chiar sunt foarte puternică și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trec peste tot ce am trăit în viața asta, și îl am pe tăticul meu sus acolo și pe nepoțelul meu, care îmi dau putere non-stop, și când simt că nu mai pot, merg la Dumnezeu și mă rog la El și imediat, vium! Da, chiar mă iubește Dumnezeu și fără El n-aș fi nimic. Știți că am eu scris acolo sus în bio: „Nimic fără Dumnezeu”, și chiar așa e.”, a transmis Cristina Pucean.

