Lucian Mîndruță, blocat pe Aeroportul Otopeni din cauza ninsorilor: ”Avionul plin de zăpadă, niciun utilaj în jurul lui”

De: Irina Vlad 18/02/2026 | 11:20

În drum spre Statele Unite ale Americii, unde ar fi trebuit să fie prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washinton, Lucian Mîndruță a rămas blocat în aeroportul Otopeni. Inclusiv avionul lui Nicușor Dan nu a reușit să își ia zborul. 

Nămeții au pus stăpânire pe Capitală. Orașul a fost sub avertizare de cod roșu de viscol și ninsori abundente, iar autortiățile au fost luate (din nou) prin surprindere. De la traficul rutier, până la cel aerian, toate rutele de transport au fost blocate.

Zboruri deviate și zeci de avioane blocate de zăpadă pe Aeroportul Otopeni din București. Cam acesta este peisajul lăsat de primul episod de vreme severă din această iarnă. Pe 19 februarie 2026, va avea loc, la Washington, prima reuniune a Consiliului Păcii, organizat la inițiativa președintelui Donald Trump. Aproximativ 60 de state, printre care și România, au fost invitate să adere. Dacă unele state au refuzat propunerea, planurile politicienilor români au fost date peste cap de ninsorile abundente din ultimele 12 ore.

În această dimineață, avionul cu jurnaliștii români – care ar fi trebuit să ajungă la Washington, a rămas blocat în nămeții de pe Aeroportul Otopeni. În stilul caracteristic, Lucian Mîndruță a relatat totul de la fața locului, din cabina aeronavei. Potrivit acestuia, nici avionul lui Nicușor Dan, președintele României, nu a reușit să decoleze la timp.

„Trebuia să ajung la Washington azi – știți povestea cu Nicușor la Consiliul lui Trump… Avionul meu era programat la 06:05. Am ajuns cu greu în aeroport. E ora 6 și nu se întâmplă nimic. Mă uit pe geam. Avionul e la burduf. Plin de zăpadă. Niciun utilaj în jurul lui. Niciun om. Nici în depărtare nu văd vreo mișcare. Și niciun anunț al Companiei Aeroporturi Otopeni.

Probabil că e secret de stat, or fi rămas oamenii cu nostalgii din job-urile anterioare…

Late edit: două ore de întârziere anunțate. Deocamdată

Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge. Cert este că suntem în aeroport, așteptăm, nu prea comunică cine știe ce compania de aeroportul. Pe site nu găsești informații relevante. Aici, la porți, nu e cine știe ce.”, a scris Lucian Mîndruță pe o rețea de socializare.

Circulația trenurilor, suspendată din cauza ninsorilor! Anunțul făcut de CFR Călători

Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm

