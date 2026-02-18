Schemă nouă de calcul pentru facturile la gaze începând de la 1 aprilie 2026. Anunțul făcut de Guvern

O nouă schemă de calcul pentru facturile de gaze va în vigoare în acest an. Guvernul va aplica noul sistem după încheierea celui din prezent. Scopul acesteia este ca trecerea la piața liberă să se facă treptat, fără ca prețurile la facturi să aibă o creștere accelerată.

Guvernul a anunțat că urmează să intre în vigoare o nouă schemă de calcul al prețului la gaze. Acesta se va aplica de la 1 aprilie 2026, după ce schema de calcul actuală va expira. Prețul pe care îl plătește populația în prezent este de 0,31 lei/kWh. Acest lucru se va schimba, iar după 1 aprilie, nu va mai fi un preț fix. Prețul final care va trebui achitat va fi calculat de fiecare furnizor în parte și se va ține cont de următoarele elemente: cât costă gazul cumpărat, taxa de furnizare, tarifele pentru transport și distribuție, dar și taxele și TVA-ul.

Pentru clienții casnici regula nu se schimbă foarte mult. Aceștia vor plăti cel mai mic preț dintre cel din contract și cel care va fi calculat conform noului sistem. Așadar, cei care au un contract care se pliază pe nevoile lor, îl vor păstra pe acela și nu vor plăti mai mult. Cei care își schimbă furnizorul de gaze vor fi nevoiți să plătească prețul stabilit de nou formulă de calcul.

De ce se modifică sistemul de calcul?

Trecerea la piața liberă în mod treptat protejează populația vulnerabilă. Guvernul susține că renunțarea instantanee la plafonare poate duce la scumpiri uriașe a facturilor, iar oamenii pot întâmpina dificultăți la plătirea acestora. Președintele ANRE, George Niculescu a declarat că este o ordonanță de urgență care setează un cadru nou pentru persoanele casnice.

Este o nouă ordonanță de urgență, care practic setează un nou cadru pentru consumatorii casnici și pentru producătorii de energie termică. Și atunci, clienții finali nu mai au nevoie să fie informați cu privire la terminarea schemei de plafonare-compensare. Așa că vom reveni și vom abroga ordinul, a spus președintele ANRE, George Niculescu.

Ce măsuri suntaplicate pentru evitarea scumpirilor?

Pentru a evita scumpirea prețului la gaze furnizorii sunt obligați ca până pe 31 octombrie 2026 să umple depozitele de gaze în proporție de minimum 90%. În acest mod România va avea rezrve de gaze îndeajuns pentru iarnă, iar scumpirile rapide se vor reduce considerabil.

