Cât a plătit un român factura la telefon după ce s-a conectat la rețeaua din Serbia

Oameni din apropierea granițelor cu alte țări au avut parte de surprize neașteptate, după ce din comoditate nu au verificat rețeaua mobilă la care telefonul era conectat. Chiar dacă se aflau în interiorul teritoriului Romîâniei și nu au ieșit din țară, au fost taxați conform normelor rețelelor de telfonie din țările vecine.

Întâmplarea tot mai des petrecută le face pe autorități să ia măsuri de prevenție. După ce mai mulți români au fost puși în situația în care au trebuit să achite sume de bani pentru conectarea la o rețea de telefonie de peste graniță. Românii trebuie să plătească srviciile de comunicații, fie că vorbim despre trimiterea unui simplu SMS sau efectuarea unui apel telefonic.

Semne de ciruclație preventive

Românii vor avea o soluție pentru a evita aceste surprize total neplăcute. Tot mai des se întâmplă ca facturile să se mărească din cauza rețelei slabe de telefonie mobilă și a ariilor extinse în care semnalul permite doar apelarea numărului de urgență.

Cei mai predispuși la „riscul roamingului involuntar” sunt oamenii care ocuiesc în apropierea zonelor de frontieră. Printre aceștia se numără șoferii și turiștii care vizitează zonele respective.

„Nu am fost atentă și deja m-am conectat involuntar la rețeaua sârbilor.”, a declarat o femeie pentru observator.news.ro.

În Timiș, în zonele din apropierea graniței cu Serbia, au fost deja amplasate noile semne de circulație. Un total de 29 de localități au primit deja marcajele de avertizare cu mesajul „Atenție! Risc de roaming involuntar”.

Și în 19 localități din Caraș-Severin au fost montate avertizările, mai ales în zona riverană. Această decizie vine în ajutorul celor mai puțini norocoși care locuiesc în zonele de frontieră.

După evenimentele care îi afectează în mod direct pe locuitorii din apropierea țărilor, ANCOM a declarat că au fost amplasate semne de avertizare în peste 350 de localități predispuse la acest risc.

Ce sume poți plăti din neatenție

Victimele „roamingului involuntar” ajung să plătească și sume de 70 de lei în plus pe factura de telefonie mobilă.

Un bărbat care locuiește în apropiere de granița cu Serbia, care nu face parte din UE, a fost un caz nefericit al conectării la rețeaua țării vecine și a dat vina pe neatenție: „Da, s-a întâmplat. Mi-a venit pe factură mai mult. Cam cu vreo 60-70 de lei mai mult, că nu am fost atent. La alții poate au fost 200-300 și apoi mi-am dat seama care e situația și l-am dezactivat”, a spus acesta pentru oservator.news.ro.

