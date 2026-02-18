Acasă » Știri » Cât a plătit un român factura la telefon după ce s-a conectat la rețeaua din Serbia

Cât a plătit un român factura la telefon după ce s-a conectat la rețeaua din Serbia

De: Iancu Tatiana 18/02/2026 | 11:15
Cât a plătit un român factura la telefon după ce s-a conectat la rețeaua din Serbia
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală/ sursă foto: social media

Oameni din apropierea granițelor cu alte țări au avut parte de surprize neașteptate, după ce din comoditate nu au verificat rețeaua mobilă la care telefonul era conectat. Chiar dacă se aflau în interiorul teritoriului Romîâniei și nu au ieșit din țară, au fost taxați conform normelor rețelelor de telfonie din țările vecine.

Întâmplarea tot mai des petrecută le face pe autorități să ia măsuri de prevenție. După ce mai mulți români au fost puși în situația în care au trebuit să achite sume de bani pentru conectarea la o rețea de telefonie de peste graniță. Românii trebuie să plătească srviciile de comunicații, fie că vorbim despre trimiterea unui simplu SMS sau efectuarea unui apel telefonic.

Semne de ciruclație preventive

Românii vor avea o soluție pentru a evita aceste surprize total neplăcute. Tot mai des se întâmplă ca facturile să se mărească din cauza rețelei slabe de telefonie mobilă și a ariilor extinse în care semnalul permite doar apelarea numărului de urgență.

Cei mai predispuși la „riscul roamingului involuntar” sunt oamenii care ocuiesc în apropierea zonelor de frontieră. Printre aceștia se numără șoferii și turiștii care vizitează zonele respective.

„Nu am fost atentă și deja m-am conectat involuntar la rețeaua sârbilor.”, a declarat o femeie pentru observator.news.ro.

Internet
Internet

În Timiș, în zonele din apropierea graniței cu Serbia, au fost deja amplasate noile semne de circulație. Un total de 29 de localități au primit deja marcajele de avertizare cu mesajul „Atenție! Risc de roaming involuntar”.

Și în 19 localități din Caraș-Severin au fost montate avertizările, mai ales în zona riverană. Această decizie vine în ajutorul celor mai puțini norocoși care locuiesc în zonele de frontieră.

După evenimentele care îi afectează în mod direct pe locuitorii din apropierea țărilor, ANCOM a declarat că au fost amplasate semne de avertizare în peste 350 de localități predispuse la acest risc.

Ce sume poți plăti din neatenție

Victimele „roamingului involuntar” ajung să plătească și sume de 70 de lei în plus pe factura de telefonie mobilă.

Un bărbat care locuiește în apropiere de granița cu Serbia, care nu face parte din UE, a fost un caz nefericit al conectării la rețeaua țării vecine și a dat vina pe neatenție: „Da, s-a întâmplat. Mi-a venit pe factură mai mult. Cam cu vreo 60-70 de lei mai mult, că nu am fost atent. La alții poate au fost 200-300 și apoi mi-am dat seama care e situația și l-am dezactivat”, a spus acesta pentru oservator.news.ro.

Vezi și:

Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026

Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în România. Iată noile prețuri „la zi”!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Știri
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
Vezi toate știrile
×