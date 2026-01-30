Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026

Povești de dragoste care fascinează și personaje care cuceresc. Luna iubirii vine la Film Now cu producții de top. Emoțiile sunt la cote intense și pasiunile se întețesc. Și ce ar mai fi de adăugat când Cate Blanchett și Jennifer Lopez intră în acțiune?

Borderlands te duce pe Pandora, între bandiți și extratereștri, unde un grup de neadaptați descoperă ce înseamnă să se sprijine reciproc. În Iubire fără limite, două suflete se regăsesc după ani de despărțire, iar de Ziua Îndrăgostiților, Mărită-te cu mine aduce în prim-plan o poveste consumată sub lumina reflectoarelor. Și dragostea unde e? încheie selecția cu note de culoare și umor. Așadar, luna aceasta ne amintește că emoțiile profunde se pot ascunde în cele mai neașteptate locuri.

Duminică, 1 februarie, de la 20:00, supremația este deținută de Borderlands (2024), adaptarea uneia dintre cele mai populare francize de gaming. Cate Blanchett o întruchipează pe Lilith, o vânătoare de recompense cu un trecut misterios, care revine pe Pandora pentru a o găsi pe fiica dispărută a temutului Atlas. Pentru a reuși, se aliază cu o echipă imprevizibilă: mercenarul Roland, exploziva Tiny Tina, protectorul ei, Krieg, savanta excentrică Tannis și robotul Claptrap. Împreună ajung pe o planetă dominată de haos, pericole neprevăzute și creaturi neobișnuite, unde nimic nu este ceea ce pare. O combinație de amuzament și acțiune SF, într-o incursiune care sfidează legile universului.

Filme surpriză la Digi

Sâmbătă, 7 februarie, de la 21:50, e vremea pentru o Iubire fără limite/Beating Hearts (2024). Doi adolescenți din clase sociale distincte, Clotaire și Jackie, se îndrăgostesc nebunește în orașul portuar unde cresc, dar destinul le dă peste cap visurile: Jackie își continuă studiile, iar Clotaire ajunge implicat în lumea infracțională și este condamnat pe nedrept pentru crimă. Conexiunea dintre ei rămâne mai vie și mai puternică decât timpul și distanța care îi despart pentru 12 ani. La eliberare, Clotaire pornește în căutarea tinerei pe care nu a uitat-o, iar reîntâlnirea cu Jackie, acum căsătorită, le va zdruncina viețile. Lungmetrajul semnat de Gilles Lellouche a fost apreciat pentru chimia personajelor și a câștigat premiul César pentru cel mai bun actor în rol secundar (Alain Chabat).

Jennifer Lopez îl lasă pe Maluma pentru Owen Wilson

Sâmbătă, 14 februarie, de la 20:00, chiar de Valentine’s Day e timpul pentru o comedie. În Mărită-te cu mine/Marry Me (2022), Jennifer Lopez o portretizează pe Kat Valdez, un superstar pop care se pregătește pentru o nuntă grandioasă, desfășurată chiar pe scenă, în cadrul unui concert transmis fanilor de pretutindeni prin intermediul mai multor platforme. Dar, cu câteva secunde înainte de jurăminte, adevărul despre infidelitatea logodnicului său, Bastian (Maluma), iese la iveală, iar Kat ia o hotărâre îndrăzneață: se mărită impulsiv cu Charlie Gilbert (Owen Wilson), un profesor de matematică selectat la întâmplare din public.

Un gest spontan declanșează un lanț de situații haioase și momente sensibile, în care doi străini construiesc un spațiu numai al lor. Coloana sonoră, cu piese originale interpretate de Lopez și Maluma, completează intriga cu energie și naturalețe. Charlie și Kat încearcă să afle dacă divergențele dintre ei pot fi depășite și dacă legătura lor va rezista oricăror obstacole. Cu o distribuție impresionantă și replici savuroase, această frumoasă poveste te va face să crezi din nou în puterea sentimentelor.

