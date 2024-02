Serialul ,,Păsări rănite”, în original- ,,Yarali Kuslar”, este un serial turcesc care îi are în prim plan pe Meryem Çelik (Gizem Arıkan), o tânără cu o viață crudă și pe Levent Metehanoğlu (Ali Yasin Özegemen), un bărbat extrem de bogat și cu o viață extrem de complexă.

Dacă în serial, Levent este un om extrem de serios, iată că în viața reală, Ali Yasin Özegemen este cât se poate de relaxat și îi place să își trăiască viața la maxim. Acest lucru i-a fost insuflat de tatăl său, care mereu l-a îndrumat să practice cât mai multe sporturi pentru a putea vedea care i se potrivește mănușă și pentru a se pueta simți liber.

Astfel, actorul turc, încă de mic, a practicat baschet, atletism, aikido și kickbox. Ulterior a cochetat cu modelingul și și-a făcut debutul în actorie odată cu apariția serialului ,, Păsări rănite”. Aceste serial turcesc i-a adus faima mult dorită, întrucât actorul este foarte iubit de telespectatori.

Care este cea mai mare pasiune a lui Ali Yasin Özegemen. Actorul s-a îndrăgostit de ele încă din copilărie

Ali Yasin Özegemen nu este un tânăr obișnuit, asta pentru că este adeptul adrenalinei, care îl scoate din rutina zilnică. Pentru a-și satisface această dorință, partenera sa de adrenalină este nimeni alta decât motocicleta. De cele mai multe ori, actorul obișnuiește să se plimbe cu moticicleta, acestea fiind și clipele în care se simte cu adevărat liber și liniștit.

Pe lângă adrenalină, Ali Yasin Özegemen este un iubitor al frumosului, al artei, de aceea a și decis să plece în Turcia pentr a-și urma visul, acela de a fi actor. Printre primele sale întâlniri cu camera de filmat, s-au numărat fotografiile realizate ca și model, dar și participarea în cadrul unei emisiuni de diverstismentv din țara natală.

Uneori, acesta practică yoga și încearcă de fiecare dată să se deconecteze de lumea haotică în care trăiește.

Citește și: DESPRE CE ESTE VORBA ÎN „RAMO”, NOUL SERIAL TURCESC DE LA KANAL D, CARE A STÂRNIT VÂLVĂ ÎN ÎNTREAGA LUME

Cât de greu i-a fost actorului să îl interpreteze pe Levent, un bărbat complet diferit de el

Pentru frumosul actor, rolul din filmul ,,Păsări rănite” i-a dat câteva bătăi de cap, fiind nevoit să apeleze la ajutorul psihologic. Levent este un bărbat extrem de serios, cu o viață foarte complexă, dar trist, pentru că și-a pierdut cele mai dragi persoane din viața sa. Astfel, pentru ca Ali Yasin Özegemen să poată transmite cât mai mult telespectatorilor și să se poată transpune în pielea lui Levent, a fost nevoit să meargă la terapie:

,,Când am citit prima dată scenariul, ochii mi s-au umplut de lacrimi. Am încercat să mă pun în pielea lui Levent, dar la început nu am putut. De fiecare dată când încercam să redau acele dureri, simțeam că o să-mi pierd mințile.

Imaginează-ți că pierzi cei mai importanți oameni din viață în același timp. Este un personaj greu de dus. Nu a fost ușor să intru în pielea lui. De aceea am primit sprijin atât pentru a-i înțelege trauma, cât și pentru a-mi păstra mintea sănătoasă.”, citat de Happy.

Cea mai mare problemă cu care s-a confruntat actorul a fost faptul că trăia atât de intens povestea din film, încât personajul începuse să facă parte din el și nu se putea detașa:

,,Stăteam alături de un specialist și astfel el m-a ajutat să pun suflet. Durerea pe care am pus-o în fiecare scenă a fost reală. Sper ca nimeni să nu treacă prin așa ceva în realitate.”, conform sursei citate anterior.

Citește și: FOTO / CINE ESTE PROTAGONISTA SERIALULUI TURCESC CAPCANA IUBIRII. LUCRURI NEȘTIUTE DESPRE FRUMOASA ACTRIȚĂ

FOTO: Instagram și capturi de pe YouTube