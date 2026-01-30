Acasă » Știri » Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate”

Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate”

De: David Ioan 30/01/2026 | 09:54
Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate”

Crima petrecută în localitatea Cenei, unde Mario și-a pierdut viața după ce ar fi fost atacat cu brutalitate de către prietenii săi, continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru anchetatori și comunitate.

În acest context, bunica adolescentului de 13 ani implicat în caz a făcut mai multe declarații, susținând că nepotul ei i-ar fi mărturisit că întreaga acțiune ar fi fost planificată cu mult timp înainte.

Bunica ucigaşului lui Mario, declaraţii cutremurătoare

Potrivit femeii, băiatul i-ar fi spus că nu a acționat singur și că planul ar fi fost stabilit cu aproximativ o lună înainte de tragedie. Totodată, aceasta afirmă că nu cunoaște identitatea celorlalți participanți și că adolescentul nu a oferit detalii suplimentare.

„Mi-a spus ca au premeditat acum o lună. A zis noi, deci nu doar el. Nu ne-a zis cine exact”, declară bunica minorului de 13 ani.

Un alt aspect controversat al anchetei îl reprezintă ipoteza conform căreia mama minorului ar fi încercat să șteargă urmele de sânge din locuință. Bunica respinge însă orice informație certă în acest sens și spune că nu are cunoștință despre o astfel de situație.

„Nu știu. Eu am întrebat-o și a spus că nu e adevărat. Ea dimineața a venit de la muncă. Marți dimineață a zis că a venit de la lucru și s-a dus și s-a culcat. Ea a spus că nu a observat și eu am întrebat-o și despre starea copilului. A zis că atunci când a venit de la școală s-a pus și s-a culcat”, relatează aceasta.

Strigăt de ajutor către autorități

De asemenea, bunica minorului susține că de la producerea tragediei nu se mai simte în siguranță în propria locuință. Femeia afirmă că presiunea comunității este tot mai mare, iar oamenii cer ca adolescentul să fie internat într-un centru specializat, considerând că doar astfel situația s-ar putea calma. Aceasta mărturiseşte că nu mai are curajul să iasă din casă, de teamă că ar putea fi confruntată de localnici.

„Rog autoritățile să facă dreptate, asta e dorința mea. Vor să-l ia, să-l ducă într-un centru educațional, undeva unde e și el în siguranță și atunci suntem și noi în siguranță, că lumea asta vrea. Au zis că de ce e liber, vor să fie undeva închis, asta vrea toată lumea și atunci probabil că dacă va fi într-un centru, atunci lumea se mai liniștește”, afirmă femeia.

CITEŞTE ŞI: Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare? Imaginea care înduioșază pe oricine

Lovitură de teatru! Vecinii o acuză pe mama băiatului de 13 ani că ar fi știut de moartea lui Mario Berinde înaintea tuturor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Știri
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri…
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Știri
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane...
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri ...
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am ...
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta ...
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare ...
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vezi toate știrile
×