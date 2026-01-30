Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate”

Crima petrecută în localitatea Cenei, unde Mario și-a pierdut viața după ce ar fi fost atacat cu brutalitate de către prietenii săi, continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru anchetatori și comunitate.

În acest context, bunica adolescentului de 13 ani implicat în caz a făcut mai multe declarații, susținând că nepotul ei i-ar fi mărturisit că întreaga acțiune ar fi fost planificată cu mult timp înainte.

Bunica ucigaşului lui Mario, declaraţii cutremurătoare

Potrivit femeii, băiatul i-ar fi spus că nu a acționat singur și că planul ar fi fost stabilit cu aproximativ o lună înainte de tragedie. Totodată, aceasta afirmă că nu cunoaște identitatea celorlalți participanți și că adolescentul nu a oferit detalii suplimentare.

„Mi-a spus ca au premeditat acum o lună. A zis noi, deci nu doar el. Nu ne-a zis cine exact”, declară bunica minorului de 13 ani.

Un alt aspect controversat al anchetei îl reprezintă ipoteza conform căreia mama minorului ar fi încercat să șteargă urmele de sânge din locuință. Bunica respinge însă orice informație certă în acest sens și spune că nu are cunoștință despre o astfel de situație.

„Nu știu. Eu am întrebat-o și a spus că nu e adevărat. Ea dimineața a venit de la muncă. Marți dimineață a zis că a venit de la lucru și s-a dus și s-a culcat. Ea a spus că nu a observat și eu am întrebat-o și despre starea copilului. A zis că atunci când a venit de la școală s-a pus și s-a culcat”, relatează aceasta.

Strigăt de ajutor către autorități

De asemenea, bunica minorului susține că de la producerea tragediei nu se mai simte în siguranță în propria locuință. Femeia afirmă că presiunea comunității este tot mai mare, iar oamenii cer ca adolescentul să fie internat într-un centru specializat, considerând că doar astfel situația s-ar putea calma. Aceasta mărturiseşte că nu mai are curajul să iasă din casă, de teamă că ar putea fi confruntată de localnici.

„Rog autoritățile să facă dreptate, asta e dorința mea. Vor să-l ia, să-l ducă într-un centru educațional, undeva unde e și el în siguranță și atunci suntem și noi în siguranță, că lumea asta vrea. Au zis că de ce e liber, vor să fie undeva închis, asta vrea toată lumea și atunci probabil că dacă va fi într-un centru, atunci lumea se mai liniștește”, afirmă femeia.

