Concurentul luptă la Survivor în timp ce e căutat într-un dosar de trafic de droguri! Problemele cu legea îl urmăresc până în Dominicană

Show în junglă, dar tensiune maximă și în afara camerelor! Gheorghe Nicolae, zis „Gigi Burger”, cel mai nou concurent de la Survivor, este implicat într-un scandal cu iz penal, după ce numele lui apare într-un dosar de trafic de droguri. În timp ce se luptă pentru supraviețuire în Dominicană, situația juridică de acasă devine tot mai complicată, iar ancheta scoate la iveală detalii neașteptate despre el.

Fostul concurent de la Chefi la Cuțite, Gigi Nicolae, supranumit Gigi Burger, a făcut senzație pe ecrane în sezonul 10 al show-ului culinar. Acum, el își testează limitele în Survivor, alăturându-se echipei Războinicilor.

Viața lui este însă mai ”condimentată” decât se vede la televizor. Conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, acesta are un rol important într-un dosar de trafic de droguri. În speță sunt implicați doi ploieșteni, unul dintre ei chiar fiul celebrului interlop Florin Corsicanu, „legendă” a anilor ’90, pentru fapte de violență.

Concurent de la Survivor, martor-cheie într-un dosar de trafic de droguri

În noiembrie 2025, Comorod, fiul lui Corsicanu, a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare, în timp ce Constantinescu a primit 8 ani cu executare. Cei doi au atacat decizia magistraților, iar în februarie 2026 a fost solicitată din nou audierea martorilor, printre ei și … Gigi Nicolae.

Conform avocatului său, citația i-a fost trimisă după ce zburase deja în Dominicana, pentru filmările Survivor, estimând că va lipsi cel puțin o lună.

”Avocatul învederează faptul că martorul Nicolae Gheorghe se află în imposibilitatea de a se prezenta la termenul de faţă deoarece lipsește din localitate. Acesta se află în Republica Dominicana unde filmează pentru emisiunea reality show Survivor România. A plecat din ţară înainte de primirea citaţiei şi nu poate preciza pentru ce perioadă lipsește, însă presupune că filmările vor dura cel puţin o lună. Pentru aceste motive, solicită acordarea unui nou termen de judecată mai lung pentru a da posibilitatea martorului să se prezinte pentru a fi audiat”.

Situația lui juridică este destul de încâlcită în acest moment și, din ce înțelegem, are calitate și de suspect într-un dosar, nu doar de martor.

”Aparatorul ales al martorului NICOLAE GHEORGHE a aratat că acesta nu va da declarație până nu se va stabili o soluție în dosarul de urmărire penală în care are calitatea de suspect (…) iar martorul NICOLAE GHEORGHE a arătat că în ceea ce il privește solutia dispusă în cauză nu este definitivă și se prevalează de dreptul la tăcere”, susține avocatul lui.

Detaliile care șochează însă sunt legate de implicarea sa directă: Gigi Nicolae a declarat că inculpatul Constantinescu i-a oferit repetat țigări cu cannabis, sub pretextul de a-l „liniști”.

”Nicolae Gheorghe a descris faptul ca inculpatul Constantinescu i-a pus la dispoziție, în mai multe rânduri (circa 5-6 ocazii), țigarete preumplute cu substanță vegetală de tip cannabis, sub pretextul de „a-l linisti”, pe fondul unor discutii personale”, recunoaște acesta.

Cu toate astea, judecătorii au privit cu indulgență declarația lui Gigi Nicolae, considerând-o verosimilă și onestă, deși îl implică direct în consumul de substanțe.

”Instanta apreciaza aceasta declaratie ca fiind deosebit de verosimilă, pentru că detaliile ei (țigarete parțial consumate, „stare de liniște”, discuții personale) nu avantajează martorul sub aspect penal, ci, dimpotrivă, îl plasează ca beneficiar recurent al unor substanțe ilicite. Acest element reduce riscul de declarație subiectivă motivată de resentiment, întrucât martorul, prin declarația sa, se autoimplică în activitatea de deținere în vederea consumului, ceea ce, în mod logic, tinde să crească credibilitatea afirmației privind sursa drogurilor”, se arată în rechizitoriu.

Schema drogurilor expediate prin poșta rapidă

Procedura de citare fiind legal îndeplinită, Curtea de Apel Ploiești a stabilit un nou termen de judecată pe 16 aprilie 2026, pentru a-l audia pe concurentul de la Survivor după întoarcerea sa din Dominicană.

În 2021, Daniel Comorod a fost prins cu 120 de grame de cocaină şi circa trei kilograme de cannabis.

Potrivit procurorilor, acesta a fost prins în momentul în care încerca să trimită pachetul cu cocaină cu poşta rapidă. În urma percheziţiilor au fost găsite substanţe interzise în valoare de peste 30.000 de euro.

Comorod și Constantin acționau după o schemă bine organizată, bazată pe separarea clară a rolurilor pentru a diminua riscurile penale.

Ancheta arată că drogurile erau cumpărate din străinătate, Spania mai exact, după care erau ambalate și expediate către România prin intermediul unei firme de curierat internațional.

Coletul era disimulat și însoțit de declarații false privind conținutul, astfel încât transportul să pară unul obișnuit. Practic, introducerea cocainei în țară nu se făcea prin transport direct, ci prin poștă, o metodă considerată mai puțin riscantă.

