Am aflat cine este noul „Războinic”, care va intra vineri la Survivor 2026. Toată România a auzit de el!

O nouă eliminare a avut loc la Survivor România. După un duel tensionat, Cav a părăsit competiția. Însă, rândurile Războinicilor se vor întregi rapid. Un nou concurent se alătură tribului. Deși intră în echipa albastră, noul concurent este cunoscut publicului. Telespectatorii l-au mai văzut într-o altă emisiune de la Antena 1.

În episodul difuzat în noaptea de 15 martie 2026, un consiliu tribal tensionat a dus la un duel direct între Cav și Lucian Popa. Confruntarea a fost una dură, iar în cele din urmă Cav a fost cel care a părăsit competiția.

„Regret că plec. Îmi voi aminti de această experiență toată viața”, a transmis Cav, după terminarea duelului.

Am aflat cine este noul „Războinic”, care va intra vineri la Survivor 2026

Deși Cav a fost eliminat, echipa Războinicilor urmează să se reîntregească. Un nou concurent se va alătura acestora. Ei bine, noul venit nu este străin publicului, toată România îl cunoaște după ce a participat la emisiunea Chefi la Cuțite.

Mai exact, cel care se alătură Războiniocilor este Gigi Nicolae, sau Gigi Burger, după cum îl cunosc fanii emisiunii Chefi la Cuțite. Acesta a făcut deliciul publicului în sezonul 10 al show-ului culinar, fiind unul dintre cei mai carismatici concurenți.

La audiții, la Chefi la Cuțit, Gigi Nicolae s-a prezentat în fața juraților cu un burger, specialitatea sa, reușind să impresioneze și să primească cuțitele necesare pentru a merge mai departe. A făcut parte din echipa lui Sorin Bontea și a ajuns departe în cadrul show-ului, fiind unul dintre concurenții cu lipici la public.

Acum se pare că Gigi Nicolae și-a lăsat afacerea cu burgeri pe mâini bune și este dornic de aventura de la Survivor. Încrezător, cu multă energie și optimist, acesta va păși în curând în competiția Survivor, pe care speră că o va câștiga.

„Eu am suflet de Războinic. În timp cu toții o să plece acasă, eu rămân până în finală”, a declarat Gigi Burger.

Rămâne de văzut dacă fostul concurent de la Chefi la Cuțite va reuși să facă o figură frumoasă și la Survivor, la fel cum a făcut și în show-ul culinar de la Antena 1.

