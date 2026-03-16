Am aflat cine este noul „Războinic”, care va intra vineri la Survivor 2026. Toată România a auzit de el!

De: Alina Drăgan 16/03/2026 | 09:48
Am aflat cine este noul „Războinic", care va intra vineri la Survivor 2026
O nouă eliminare a avut loc la Survivor România. După un duel tensionat, Cav a părăsit competiția. Însă, rândurile Războinicilor se vor întregi rapid. Un nou concurent se alătură tribului. Deși intră în echipa albastră, noul concurent este cunoscut publicului. Telespectatorii l-au mai văzut într-o altă emisiune de la Antena 1.

În episodul difuzat în noaptea de 15 martie 2026, un consiliu tribal tensionat a dus la un duel direct între Cav și Lucian Popa. Confruntarea a fost una dură, iar în cele din urmă Cav a fost cel care a părăsit competiția.

„Regret că plec. Îmi voi aminti de această experiență toată viața”, a transmis Cav, după terminarea duelului.

Deși Cav a fost eliminat, echipa Războinicilor urmează să se reîntregească. Un nou concurent se va alătura acestora. Ei bine, noul venit nu este străin publicului, toată România îl cunoaște după ce a participat la emisiunea Chefi la Cuțite.

Mai exact, cel care se alătură Războiniocilor este Gigi Nicolae, sau Gigi Burger, după cum îl cunosc fanii emisiunii Chefi la Cuțite. Acesta a făcut deliciul publicului în sezonul 10 al show-ului culinar, fiind unul dintre cei mai carismatici concurenți.

La audiții, la Chefi la Cuțit, Gigi Nicolae s-a prezentat în fața juraților cu un burger, specialitatea sa, reușind să impresioneze și să primească cuțitele necesare pentru a merge mai departe. A făcut parte din echipa lui Sorin Bontea și a ajuns departe în cadrul show-ului, fiind unul dintre concurenții cu lipici la public.

Acum se pare că Gigi Nicolae și-a lăsat afacerea cu burgeri pe mâini bune și este dornic de aventura de la Survivor. Încrezător, cu multă energie și optimist, acesta va păși în curând în competiția Survivor, pe care speră că o va câștiga.

„Eu am suflet de Războinic. În timp cu toții o să plece acasă, eu rămân până în finală”, a declarat Gigi Burger.

Rămâne de văzut dacă fostul concurent de la Chefi la Cuțite va reuși să facă o figură frumoasă și la Survivor, la fel cum a făcut și în show-ul culinar de la Antena 1.

Motivul adevărat pentru care CAV nu și-a luat rămas bun de la colegi, imediat după ce a fost eliminat de la Survivor 2026

Concurentul care a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, și-a făcut de cap prin București, deși lumea îl știa în Republica Dominicană

 

Iți recomandăm
El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani
Știri
El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani
Gina Pistol a făcut anunțul! Ce a spus despre apariția unui nou copil
Știri
Gina Pistol a făcut anunțul! Ce a spus despre apariția unui nou copil
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Mediafax
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Călin Georgescu i-a dat vestea lui George Simion! Mesajul momentului: „Eu nu refuz...”
Gandul.ro
Călin Georgescu i-a dat vestea lui George Simion! Mesajul momentului: „Eu nu refuz...”
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV
Mediafax
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
go4it.ro
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Călin Georgescu i-a dat vestea lui George Simion! Mesajul momentului: „Eu nu refuz...”
Gandul.ro
Călin Georgescu i-a dat vestea lui George Simion! Mesajul momentului: „Eu nu refuz...”
El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani
El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani
Gina Pistol a făcut anunțul! Ce a spus despre apariția unui nou copil
Gina Pistol a făcut anunțul! Ce a spus despre apariția unui nou copil
Leonardo DiCaprio, apariție neașteptată la Gala Premiilor Oscar 2026. Fanii au fost surprinși de ...
Leonardo DiCaprio, apariție neașteptată la Gala Premiilor Oscar 2026. Fanii au fost surprinși de aspectul actorului: „Pare afectat de criza vârstei mijlocii”
Cele mai spectaculoase apariții ale vedetelor la Oscar 2026. Toți ochii au fost pe ele!
Cele mai spectaculoase apariții ale vedetelor la Oscar 2026. Toți ochii au fost pe ele!
Anca Serea își deschide o nouă afacere! Partenera lui Adi Sînă a reușit să își îndeplinească ...
Anca Serea își deschide o nouă afacere! Partenera lui Adi Sînă a reușit să își îndeplinească visul: „Dăm drumul la treabă”
Tichete sociale în valoare de 200 de lei pentru pensionari. Ce categorie se încadrează
Tichete sociale în valoare de 200 de lei pentru pensionari. Ce categorie se încadrează
Vezi toate știrile