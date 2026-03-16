Concurentul care a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, și-a făcut de cap prin București, deși lumea îl știa în Republica Dominicană

Competiția Survivor este în plină desfășurare, iar concurenții încearcă să dea tot ce au mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Însă, pentru unul dintre Faimoși traseul de la Survivor s-a încheiat. Influencerul a fost eliminat, iar cum a ieșit din competiției a început să își facă de cap. A încălcat contractul cu Antena 1!

Competiția Survivor este una dintre cele mai dure și îi pune pe concurenți în tot felul de ipostaze. În Dominicană, atât Faimoșii, cât și Războinicii sunt nevoiți să suporte condiții grele. Însă, pentru Ceanu Zheng „chinul” s-a terminat. Influencerul a fost eliminat din competiției și s-a întors la viața din București.

Concurentul care a încălcat contractul cu Antena 1

Competiția Survivor este una dură, iar în ea rezistă cine poate. Ei bine, pentru Ceanu Zheng cursa s-a terminat. Influencerul a fost eliminat, iar pentru el parcursul la Survivor s-a încheiat. Eliminarea acestuia urmează să apară pe post, însă Ceanu pare că nu a mai avut răbdare și s-a dat de gol.

La Survivor există un decalaj de aproximativ trei-patru săptămâni între filmări și difuzarea emisiunilor pe micile ecrane. Astfel, eliminarea lui Ceanu Zheng încă nu a fost difuzată, dar influencerul s-a dat de gol singur, încălcând astfel contractul cu Antena 1.

Mai exact, toți concurenții care merg la Survivor semnează un contract de confidențialitate prin care le este interzis să spună ce se întâmplă în competiție. Dar Ceanu Zheng pare că a uitat de această regulă și imediat cum a ajuns acasă și-a făcut reîntoarcerea în cluburile de fițe din Capitală.

Deși nimeni nu trebuia să știe că s-a întors acasă, Ceanu nu s-a putut abține și a ieșit la distracție. Acesta a fost surprins în Loft alături de câțiva apropiați și de partenera lui. Îmbrăcat all-black și accesorizat cu bijuterii scumpe, vloggerul nu avea cum să treacă neobservat (Vezi mai multe detalii AICI).

Seara a fost plină de dans și voie bună. Ceanu s-a distrat pe cinste alături de partenera lui și de prieteni, însă pare că a uitat de contractul pe care l-a semnat cu Antena 1. Deși acesta a ajuns acasă, nimeni nu trebuia să afle asta până când eliminarea sa o să fie difuzată și pe micile ecrane.

