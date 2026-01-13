Competiția Survivor 2026 a luat startul. În acest an, show-ul s-a mutat pe Antena 1, iar noi concurenți își testează limitele. Printre aceștia se numără și Ceanu Zheng, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Deși are mulți fani, puțini sunt cei care știu ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama sa. Datorită lui a devenit celebru în România.

Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții deja s-au aliniat la start, iar printre ei se numără și Ceanu Zheng. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România, iar fanii din mediul online se bucură să îl vadă acum și pe micile ecrane.

Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama sa

Deși are origini chineze, povestea lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026 începe în România, pentru că s-a născut la Deva. Acesta și-a trăit viața între două culturi, fapt ce a servit ca inspirație pentru activitatea sa din mediul online. Și cum toată copilăria și-a petrecut-o la Deva, mama lui a considerat că trebuie să îi dea și un nume românesc.

Ei bine, acest nume îl poartă și astăzi, însă de el se leagă o istorie amuzantă. Așa cum spuneam, mama lui Ceanu și-a dorit și un nume românesc pentru fiul ei și l-a numit Lucian. De asemenea, tânărul a explicat și cum a apărut numele cu care s-a lansat în online.

„Mama ținea foarte mult să îmi dea un nume mai european și a ales Lucian. În casă mă striga Lucianu, Lucianu, și am zis că în loc să mai pronunțe și ‘Lu’ de la început, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu”, declara concurentul Survivor, în urmă cu ceva timp.

Cu numele ales de mama sa, Ceanu Zheng a făcut furori ulterior. Ascensiunea lui a început pe YouTube, platforma care l-a transformat într-un fenomen. Clipurile sale despre diferențele culturale, experiențele din România și situațiile amuzante din viața de zi cu zi au atras rapid sute de mii de abonați.

După ce a devenit cunoscut pe YouTube, Ceanu Zheng a făcut tranziția și către alte platforme, unde a devenit rapid popular. Cât despre rețeta succesului, tânărul spune că ce l-a scos din anonimat a fost autenticitatea.

„Care-i rețeta? Să fii deosebit. La mine rețeta magică este că sunt chinez. Nu este singurul atu, dar clar este primul pe listă”, mărturisea Ceanu Zheng.

Ce afaceri are Ceanu Zheng în România. Tocmai a „bătut palma” cu firme din China pentru o colaborare extrem de profitabilă

Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt. Adevărul despre familia „faimosului” de la Antena 1

Foto: Instagram @ceanux