Lovitură de teatru! Vecinii o acuză pe mama băiatului de 13 ani că ar fi știut de moartea lui Mario Berinde înaintea tuturor

De: Simona Tudorache 29/01/2026 | 09:05
Misterele în cazul crimei din Cenei se întețesc. Acum, vecinii fac declarații șocante și susțin că mama unuia dintre ei ar fi aflat de această faptă înaintea tuturor. Mario Alin Berinde a fost omorât de cei mai buni prieteni, după un scenariu bine pus la punct.

Doi băieți de 15 ani și un altul de 13 și-au lovit colegul cu o toporișcă și cu un cuțit, i-au incendiat trupul, apoi l-au îngropat în curta casei unuia dintre ei. Au făcut totul cu o cruzime de nedescris și fără regrete. Acum apar detalii noi despre acest caz și totul capătă alte conotații.

Ce spun vecinii despre crima din Cenei și mama copilului de 13 ani

La scurt timp după tragedie, localnicii ar fi văzut-o pe mama băiatului de 13 ani cum spăla sângele de pe trotuar și se asigura că nu e văzută. Comportamentul femeii li s-a părut neobișnuit, de aceea au decis să vorbească.

„ Au văzut-o toți vecinii cum avea cocul în cap. Când i-am spus doamnei asistente sociale că ei au fost acasă, asta a confirmat-o și vecinul. Au făcut curățenie după crimă, ei au spus că nu e adevărat. Aici este de față domnul”, spune o femeie.

„A spus că nu e adevărat, dar eu am văzut când a ieșit afară, se uita în jur, iar în momentul când m-a văzut, a mers și se uita la contor. După a mers înapoi, nu vă supărați, dar cunosc… de când a născut. Ei erau în casă”, adaugă bărbatul.

Băieții de 15 ani și-au recunoscut fapta. Ei sunt arestați pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru pentru omor și profanare de cadavre. Cel de al treilea, complicele lor de 13 ani, este încă liber, deoarece, conform vârstei, nu poate răspune penal. Adolescenții l-au invidiat întotdeauna pe Mario pentru popularitatea de care se bucura și starea lui materială. După ce l-au omorât, ei i-ar fi luat trotineta electrică pe care aceasta o deținea.

„Mario era tot timpul deasupra tuturor, şi cognitiv era destul de dotat, şi financiar era destul de bine poziţionat faţă de alţi copii. Ba chiar îi ajuta pe cei nevoiaşi, că mai îmi spunea, doamna le-am dat câte o pizza sau că le-am dat adidaşii mei”, a declarat Beatrice Măguran, psihologul școlii.

