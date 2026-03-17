Motorina se scumpește din nou la început de săptămână. Cât costă un plin azi

De: Paul Hangerli 17/03/2026 | 07:20
Sursă foto: Pixabay

Prețurile la carburanți din România rămân ridicate azi, 17 martie 2026, iar șoferii continuă să plătească sume considerabile pentru alimentarea mașinilor. Benzina se apropie de 8,6 lei pe litru, motorina se menține în jurul pragului de 9 lei, iar GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă pentru cei care vor să reducă costurile la pompă. D

iferențele dintre orașe sunt mici, însă tendința generală din ultimele zile indică o ușoară creștere a prețurilor.

Prețuri carburanți în România, 16 martie 2026

Conform peco-online.ro, prețurile medii pentru principalele tipuri de carburant sunt următoarele:

Benzină

  • 8,45 – 8,60 lei/l pentru benzină standard
  • 9,03 – 9,32 lei/l pentru benzină premium

Motorină

  • 8,95 – 9,05 lei/l pentru motorină standard

GPL

  • 3,98 – 3,99 lei/l pentru GPL auto

În unele stații de alimentare din România pot fi găsite și prețuri ceva mai mici. Cel mai redus preț observat astăzi este de aproximativ:

  • 8,29 lei/l pentru benzină
  • 8,73 lei/l pentru motorină

Aceste valori diferă în funcție de rețeaua de benzinării, de zona în care se află stația și de politica de preț a fiecărei companii.

Prețuri aproximative în București

În Capitală, prețurile la carburanți sunt foarte apropiate de media națională. În majoritatea benzinăriilor, valorile de astăzi se încadrează în următoarele intervale:

  1. Benzină: 8,50 – 8,60 lei/l
  2. Motorină: 8,95 – 9,05 lei/l
  3. GPL: 3,98 – 4,00 lei/l

Diferențele între stațiile de alimentare sunt în general mici, de aproximativ 5–15 bani pe litru, în funcție de rețea. Printre cele mai răspândite branduri de pe piață se numără OMV, Petrom, MOL, Rompetrol sau Lukoil.

Prețuri în marile orașe din România

Diferențele dintre orașele mari sunt minime și rareori depășesc 10 bani pe litru.

Cluj-Napoca

  • Benzină: 8,50 – 8,60 lei/l
  • Motorină: 8,95 – 9,05 lei/l

Timișoara

  • Benzină: 8,45 – 8,55 lei/l
  • Motorină: 8,90 – 9,00 lei/l

Iași

  • Benzină: 8,45 – 8,55 lei/l
  • Motorină: 8,95 – 9,05 lei/l

Constanța

  • Benzină: 8,50 – 8,60 lei/l
  • Motorină: 8,95 – 9,05 lei/l

Craiova

  • Benzină: 8,45 – 8,55 lei/l
  • Motorină: 8,90 – 9,00 lei/l

Cât costă un plin în România astăzi

Costul alimentării depinde de capacitatea rezervorului mașinii, însă pentru un autoturism obișnuit diferențele sunt semnificative.

Rezervor de 50 litri

  1. Benzină: 422 – 430 lei
  2. Motorină: 447 – 452 lei
  3. GPL: 199 – 200 lei

Rezervor de 60 litri

  1. Benzină: 507 – 516 lei
  2. Motorină: 537 – 543 lei

Astfel, pentru multe mașini din România, un plin de motorină a depășit deja 450 de lei, iar pentru rezervoarele mai mari costul poate trece de 540 de lei.

Tendința prețurilor la carburanți

În luna martie 2026, trendul prețurilor la pompă este ușor crescător.

În ultimele zile:

  1. benzina s-a scumpit cu aproximativ 9 bani pe litru
  2. motorina se apropie din nou de pragul de 9 lei pe litru

Creșterile sunt influențate în principal de mai mulți factori internaționali și economici: scumpirea petrolului pe piețele globale, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, costurile de rafinare și transport.

Aceste elemente influențează direct prețurile practicate în benzinăriile din România.

CITEȘTE ȘI: Avertismentul şefului OMV despre o posibilă criză de combustibil: „Conduceți mai puțin și mai încet”

Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A crescut taxa obligatorie pentru cei care locuiesc la bloc. Cât trebuie să achite, de acum
Știri
A crescut taxa obligatorie pentru cei care locuiesc la bloc. Cât trebuie să achite, de acum
Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, de fapt
Știri
Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, de fapt
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Mediafax
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților...
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
Gandul.ro
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”
Adevarul
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune
Mediafax
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Promotor.ro
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la 400 RON
go4it.ro
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la...
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
Gandul.ro
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A crescut taxa obligatorie pentru cei care locuiesc la bloc. Cât trebuie să achite, de acum
A crescut taxa obligatorie pentru cei care locuiesc la bloc. Cât trebuie să achite, de acum
Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, ...
Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, de fapt
O banală stație de autobuz a devenit subiect de dispută online. În ce oraș din România se află
O banală stație de autobuz a devenit subiect de dispută online. În ce oraș din România se află
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor ...
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat ...
Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat internetul
Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul ...
Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul din 2024
Vezi toate știrile