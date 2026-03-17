Motorina se scumpește din nou la început de săptămână. Cât costă un plin azi

Prețurile la carburanți din România rămân ridicate azi, 17 martie 2026, iar șoferii continuă să plătească sume considerabile pentru alimentarea mașinilor. Benzina se apropie de 8,6 lei pe litru, motorina se menține în jurul pragului de 9 lei, iar GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă pentru cei care vor să reducă costurile la pompă. D

iferențele dintre orașe sunt mici, însă tendința generală din ultimele zile indică o ușoară creștere a prețurilor.

Prețuri carburanți în România, 16 martie 2026

Conform peco-online.ro, prețurile medii pentru principalele tipuri de carburant sunt următoarele:

Benzină

8,45 – 8,60 lei/l pentru benzină standard

9,03 – 9,32 lei/l pentru benzină premium

Motorină

8,95 – 9,05 lei/l pentru motorină standard

GPL

3,98 – 3,99 lei/l pentru GPL auto

În unele stații de alimentare din România pot fi găsite și prețuri ceva mai mici. Cel mai redus preț observat astăzi este de aproximativ:

8,29 lei/l pentru benzină

8,73 lei/l pentru motorină

Aceste valori diferă în funcție de rețeaua de benzinării, de zona în care se află stația și de politica de preț a fiecărei companii.

Prețuri aproximative în București

În Capitală, prețurile la carburanți sunt foarte apropiate de media națională. În majoritatea benzinăriilor, valorile de astăzi se încadrează în următoarele intervale:

Benzină: 8,50 – 8,60 lei/l Motorină: 8,95 – 9,05 lei/l GPL: 3,98 – 4,00 lei/l

Diferențele între stațiile de alimentare sunt în general mici, de aproximativ 5–15 bani pe litru, în funcție de rețea. Printre cele mai răspândite branduri de pe piață se numără OMV, Petrom, MOL, Rompetrol sau Lukoil.

Prețuri în marile orașe din România

Diferențele dintre orașele mari sunt minime și rareori depășesc 10 bani pe litru.

Cluj-Napoca

Benzină: 8,50 – 8,60 lei/l

Motorină: 8,95 – 9,05 lei/l

Timișoara

Benzină: 8,45 – 8,55 lei/l

Motorină: 8,90 – 9,00 lei/l

Iași

Benzină: 8,45 – 8,55 lei/l

Motorină: 8,95 – 9,05 lei/l

Constanța

Benzină: 8,50 – 8,60 lei/l

Motorină: 8,95 – 9,05 lei/l

Craiova

Benzină: 8,45 – 8,55 lei/l

Motorină: 8,90 – 9,00 lei/l

Cât costă un plin în România astăzi

Costul alimentării depinde de capacitatea rezervorului mașinii, însă pentru un autoturism obișnuit diferențele sunt semnificative.

Rezervor de 50 litri

Benzină: 422 – 430 lei Motorină: 447 – 452 lei GPL: 199 – 200 lei

Rezervor de 60 litri

Benzină: 507 – 516 lei Motorină: 537 – 543 lei

Astfel, pentru multe mașini din România, un plin de motorină a depășit deja 450 de lei, iar pentru rezervoarele mai mari costul poate trece de 540 de lei.

Tendința prețurilor la carburanți

În luna martie 2026, trendul prețurilor la pompă este ușor crescător.

În ultimele zile:

benzina s-a scumpit cu aproximativ 9 bani pe litru motorina se apropie din nou de pragul de 9 lei pe litru

Creșterile sunt influențate în principal de mai mulți factori internaționali și economici: scumpirea petrolului pe piețele globale, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, costurile de rafinare și transport.

Aceste elemente influențează direct prețurile practicate în benzinăriile din România.

CITEȘTE ȘI: Avertismentul şefului OMV despre o posibilă criză de combustibil: „Conduceți mai puțin și mai încet”

Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”