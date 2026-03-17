Bancul de marți | Alarmat de faptul că a luat proporții de Sărbători și în ianuarie și februarie, Bulă se apucă de sală în martie

Alarmat de faptul că a luat proporții de Sărbători și în ianuarie și februarie, Bulă se apucă de sală în martie. Acesta este bancul de azi, 17 martie 2026:

Alarmat de faptul că a luat proporții de Sărbători și în ianuarie și februarie, Bulă se apucă de sală în martie. Își face un abonament cu antrenor personal și se apucă de treabă. La un moment dat, antrenorul urlă la el:

– Bulă, de ce stai relaxat pe bicicletă? De ce nu pedalezi??

– Domnu’ antrenor, nu vedeți că sunt la vale?!

Unde s-au cunoscut Bulă și Bubulina

Bulă poartă o discuție serioasă cu fiul lui:

– Bulișor, să faci cunoștință cu o femeie pe internet este complet neserios.

– Tată, înțeleg. Dar tu unde ai făcut cunoștință cu mama?

– Ei, Bulișor, să știi că eu am cunoscut-o pe maică-ta în cazinou…

Bulă rămâne șomer

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe răspunsuri la asta.

– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi