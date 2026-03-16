Serialul de pe Netflix care „i-a făcut să urle” pe spectatori. Care este motivul

Un nou serial lansat pe platforma Netflix a stârnit reacții puternice din partea abonaților, mulți dintre ei declarând că s-au trezit „țipând la televizor” în timp ce urmăreau episoadele.

Potrivit reacțiilor publicate în mediul online, respectivul serial i-a făcut pe spectatori să reacționeze spontan la ceea ce au văzut în seria de pe Netflix, scrie express.co.uk.

Telespectatorii au fost indignați la câteva minute de la începutul primului episod al acestui nou reality show Netflix, care prezintă cupluri autentice care discută despre cele mai semnificative dificultăți din relația lor.

Serialul de pe Netflix care „i-a făcut să urle” pe spectatori

Sezonul de debut a serialului Blue Therapy a apărut pe serviciul de streaming chiar săptămâna trecută, dar a avut parte opinii împărțite. Se pare că anumiți telespectatori nu și-au putut stăpâni opiniile cu privire la abordarea terapeutică utilizată și la modul în care terapeutul interacționează cu participanții.

Unii par să se întrebe dacă aceasta reprezintă cea mai benefică metodă pentru cei care participă. Blue Therapy a început inițial ca un program YouTube în 2021, pe un canal numit Trend Centrl, de unde a atins popularitate pe rețelele de socializare. Acum a devenit o producție completă a Netflix.

Conform descrierii de pe Netflix, Blue Therapy urmărește șapte cupluri care se confruntă cu dificultăți în relațiile lor, de la infidelități la instabilitate financiarp, în timp ce încearcă să-și repare și să-și reconstruiască viața împreună. Ajutați de un terapeut, fiecare cuplu trebuie să se confrunte cu cele mai profunde anxietăți ale sale, dezvăluind pe parcursul procesului secrete care le vor schimba viața.

Spre deosebire de programul de pe YouTube, adaptarea Netflix prezintă cupluri autentice. Publicul observă cum cuplurile discută cu sinceritate dificultățile lor și primesc îndrumări de la terapeut. Deși o prezintă și pe Karen Doherty, terapeută în viața reală, care se mândrește cu peste 20 de ani de experiență în domeniu, unii telespectatori au fost dezamăgiți.

Ce spun internauții

Pe subreddit-ul Netflix, un telespectator a remarcat: „Tocmai am început Blue Therapy pe Netflix și deja sunt furios, ăsta e scopul? După un episod, chiar nu-mi dau seama dacă ar trebui să fiu atât de frustrat. Terapeutul îi pune pur și simplu să stea și să zacă în problemele lor, fără nicio direcție concretă?”

„Fără instrumente, fără exerciții, nimic? Fie serialul acesta devine mai bun, fie este cu adevărat conceput ca un serial care să provoace furie și, dacă aceasta este intenția, sincer, 10/10 pentru execuție pentru că funcționează. L-a văzut cineva? Se îmbunătățește sau mă las pradă furiei?”, se arată în comentariu.

Altcineva a mărturisit că nu a putut rămâne tăcut în timp ce se uita la serial.

„Sunt la jumătatea episodului 1 și sunt enervat de terapeuta aia. Tot ce pot face este să stau și să țip la televizor. Îi lasă să vorbească unul peste altul, nu încearcă să medieze cu adevărat. Nu detaliază nimic din ce spune cealaltă persoană. Pur și simplu adaugă câte un comentariu ici și colo în timp ce se ceartă pe canapea. Dacă asta e tot ce-ți trebuie pentru a fi terapeut, aș excela în asta”, a scris internautul.

