Filmul de pe Netflix atât de înfricoșător încât „doar unul din 100 de oameni” a reușit să îl vadă până la final

Filmul de groază „Veronica” a fost lansat de Netflix în anul 2017 și prezintă evenimentele din jurul morții Estefaniei Gutiérrez Lázaro. Producția spaniolă a fost considerată „atât de înfricoșătoare” încât doar una din 100 de persoane reușește să îl vadă până la final. Cu toate astea, s-a bucurat de succes și, în anul 2023, a apărut un prequel intitulat „Sister Death”.

Dacă ești un mare iubitor al filmelor de groază și nu ai văzut „Veronica”, încă mai ai o șansă. Titlul se află în continuare pe lista de titluri disponibile pe Netflix și îl poți viziona când ai puțin timp liber.

Filmul de groază „Veronica” de pe Netflix

Genul horror atrage mulți iubitori de senzații tari, fie că este vorba de o lansare în cinematografe sau pe platformele de streaming. Printre acestea se numără „Veronica”, un film de groază care a fost lansat în 2017 pe Netflix. Producția a fost descrisă ca fiind extrem de înfricoșătoare, cu un final „terifiant”, atât de intens încât doar una din 100 de persoane a reușit să o vadă până la capăt.

„Veronica” este un film spaniol care reinterpretează liber evenimentele legate de moartea Estefaniei Gutiérrez Lázaro. Personajul principal, Veronica, participă la o ședință de spiritism cu prietenii ei, folosind o tablă Ouija. La scurt timp, descoperă că un demon s-a atașat de ea. Începe să observe tot felul de fenomene supranaturale ciudate în încercarea ei de a scăpa de demon.

În timpul ședinței de spiritism, această entitate face o predicție tulburătoare: o tragedie urmează să aibă loc în 3 zile. Pentru Veronica, totul se transformă într-o luptă contracronometru cu demonul pe care l-a trezit.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ce a scris Rotten Tomatoes despre „Veronica”

Pe site-ul Rotten Tomatoes, filmul are un scor de aprobare de 86% din partea criticilor.

„Un film horror extrem de eficient, «Verónica» demonstrează că nu sunt necesare ingrediente sofisticate sau exotice pentru a crea momente de groază care îți dau fiori.”

Criticii au fost susținuți de utilizatorii care au vizionat cu greu filmul pe Netflix.

„Un film care îți face părul măciucă.”

„Povestea lui [Paco] Plaza despre posesia unei adolescente este extrem de înfricoșătoare.”

„Mă uit singur la #Veronica. Era cât pe ce să îl opresc de două ori… și sunt abia la jumătate.”

„Eu în cinema: bine, cred că plec.”

„Este cel mai bun film horror pe care l-am văzut în ultimele decenii. Scenariul și interpretarea sunt excelente.”

„Este unul dintre cele mai înfricoșătoare filme horror spaniole din toate timpurile! Mai ales finalul este terifiant.”

Succesul filmul „Veronica” a dus la prequelul „Sister Death”

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

În ciuda faptului că mulți oameni nu au reușit să ducă la bun sfârșit vizionarea filmului, succesul a dus la un prequel. Este vorba despre „Sister Death”, lansat în 2023. Personajul principal apare și în filmul „Veronica”, unde a fost poreclită „Sister Death” („Sora Moarte”) de elevii unei școli.

Filmul a fost apreciat pentru atmosfera sa horror, criticii spunând că a consolidat reputația regizorului Paco Plaza drept „maestru al cinematografiei horror spaniole”. „Sister Death” a reușit să se claseze în mai multe liste dedicate celor mai bune filme spaniole din toate timpurile.

Acțiunea se centrează în jurul poveștii surorii Narcisa, o tânără călugăriță care ajunge într-o mănăstire chiar înainte de o eclipsă de soare. Pe parcurs ce trec zilele, aceasta experimentează mai multe fenomene supranaturale. În timpul eclipsei, Narcisa își pierde vederea după ce privește direct în razele soarelui.

Filmul ar fi bazat pe o poveste reală

Potrivit Hello Magazine, filmul ar fi inspirat din povestea reală a morții unei adolescente spaniole, Estefanía Gutiérrez Lázaro, în 1991. Aceasta a participat la o ședință de spiritism împreună cu prietenii săi și ar fi început să aibă halucinații și convulsii. În timpul ritualului, aceștia încercau să ia legătura cu spiritul iubitului uneia dintre fete, care murise cu șase luni înainte.

Estefanía Gutiérrez Lázaro a murit la vârsta de 17 ani, după o ultimă criză violentă. Cauza exactă a morții a rămas un mister, potrivit presei iberice.

Diferențele dintre „Veronica” și moartea Estefaníei Gutiérrez Lázaro

Cu toate că filmul s-ar baza pe moartea adolescentei, există și ceva diferențe. Filmul „Veronica” se termină cu moartea acesteia, în timp ce familia Estefaníei Gutiérrez Lázaro susține că fenomenele paranormale ar fi început abia după decesul tinerei. Obiectele din casă se mișcau singure, iar mama fetei ar fi auzit țipetele fiicei sale decedate și râsul unui bătrân.

La doi ani după ce fata a murit, o poză din sufragerie cu aceasta a luat foc din senin. Singura parte deteriorată a imaginii și a ramei a fost cea în care apărea fața fetei. Familia a chemat poliția în ajutor și situația a escaladat. După investigațiile săvârșite în casă, oamenii legii au întocmit un raport oficial care menționa fenomene paranormale.

o ușă de dulap încuiată s-a deschis violent

o substanță maro, ca un mucus, a fost găsită pe o noptieră

un crucifix a fost smuls din suportul de lemn și în jurul lui ar fi existat 3 urme mari de gheare

Pentru că nu au mai suportat situația, familia fetei a vândut casa și s-a mutat. Noua familie care s-a mutat în locuință nu a raportat niciun eveniment neobișnuit.

Frații Estefaníei Gutiérrez Lázaro au explicat moartea ei

Cu toate că în casă au existat fenomene greu de explicat, doi dintre frații Estefaniei, Ricardo și Maximiliano Gutiérrez, nu cred că moartea surorii lor ar fi avut legătură cu fenomene paranormale. Aceștia susțin că tânăra a murit în urma unei crize epileptice, boala preexistentă în familie.

„Mama mea a fost și continuă să fie tratată pentru epilepsie convulsivă. Și alți membri ai familiei au moștenit această afecțiune. De fapt, i-am văzut pe unii dintre ei având crize grave, iar comportamentul lor era același ca al surorii mele. Ea era deja sub tratament medical. Se suspecta că are epilepsie, dar a murit înainte de confirmarea diagnosticului. A fost o criză epileptică, nu ceva inexplicabil”, a mărturisit Maximiliano Gutiérrez pentru publicația El Mundo.

Cei doi frați au explicat și două dintre faptele consemnate în raportul poliției. Substanța maro găsită pe noptieră ar fi fost, de fapt, mâncare pentru bebeluși, iar crucifixul ar fi căzut de pe perete deoarece cuiul în care era pus s-a slăbit în timp.

Ricardo a recunoscut ulterior că mama sa l-a pus să facă zgomot în momentul în care poliția se afla la ei acasă. Femeia i-ar fi cerut să arunce o piatră pe terasă, pentru a-i face pe polițiști să creadă că se petrece ceva supranatural.

CITEȘTE ȘI:

KPop Demon Hunters revine pe Netflix? Anunțul oficial pe care fanii îl așteptau

Ce filme mai poți vedea dacă ți-a plăcut „One Battle After Another”