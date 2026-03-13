Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.800 de euro. Terenul are 2.900 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.800 de euro. Terenul are 2.900 de metri pătrați

De: Andreea Stăncescu 13/03/2026 | 12:30
Unde se găsește casa de vânzare / Sursa foto: OLX

Piața imobiliară din România a cunoscut în ultimii ani o creștere semnificativă a prețurilor, însă există încă oportunități pentru cei care caută locuințe la costuri reduse. Un exemplu recent este o casă de vânzare situată în satul Cavadinești, pe un deal pitoresc din județul Galați, care oferă un preț de achiziție incredibil de accesibil, dub 10.000 de euro.

Chiar dacă piața imobiliară din România se află într-o continuă creștere, astfel de oferte dovedesc că mai există încă locuințe accesibile, potrivite pentru cei cu buget restrâns sau pentru cei care doresc să investească în proprietăți rurale cu potențial de dezvoltare.

Casa tradițională din județul Galați are un preț accesibil multor români

Locuința se remarcă printr-o suprafață utilă de 120 de metri pătrați, distribuiți în patru camere spațioase. Designul interior al casei permite o organizare funcțională și confortabilă pentru o familie, oferind suficient spațiu pentru living, dormitoare și zone de relaxare. Atmosfera din interiorul locuinței este caldă și primitoare, iar camerele luminoase se pretează atât pentru amenajări moderne, cât și pentru stiluri mai clasice.

Sursa foto: OLX

Un alt avantaj important al proprietății este grădina generoasă, oferită de terenul de 2.900 de metri pătrați. Spațiul permite amenajarea unei grădini de legume, plantarea de pomi fructiferi sau crearea unor zone verzi pentru relaxare. Pentru cei pasionați de grădinărit, terenul oferă suficient loc pentru cultivarea propriilor produse sau pentru amenajarea unui mic colț de natură în care să petreacă timp în aer liber.

Dimensiunea terenului oferă și posibilitatea dezvoltării unor proiecte suplimentare, precum o terasă, un foișor sau alte spații dedicate activităților în aer liber.

Casa este deja utilată cu apă, curent electric și cablu TV, facilitând astfel conectivitatea și confortul locatarilor fără investiții suplimentare majore. Această combinație de spațiu, teren și utilități face ca proprietatea să fie atractivă pentru familii, dar și pentru persoanele care caută un refugiu liniștit la țară.

