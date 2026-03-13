Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Încă o pierdere pentru Eminem. Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai rapperului a murit

De: Daniel Matei 13/03/2026 | 12:46
Încă o pierdere pentru Eminem. Sursa foto: Profimedia

DJ-ul hip-hop Lord Sear, al cărui nume real era Steve Watson, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai rapperului Eminem, a murit la 52 de ani pe 11 martie 2026, la doar o zi după moartea bunicii artistului.

Cauza morții nu a fost publicată momentan. Moartea sa a fost anunțată prin intermediul paginii de Instagram a lui Sear în aceeași zi, scrie Page Six.

„Cu inimile grele împărtășim trecerea în neființă a lui Lord Sear. A fost mai mult decât o voce la radio. A fost o forță, un prieten și o familie pentru atât de mulți dintre noi”, se arată în mesaj.

DJ-ul Lord Sear a murit

Sursa foto: Profimedia

Omagiul emoționant a menționat, de asemenea, că „moștenirea lui Sear în hip-hop este profundă”. Cariera lui a început în scena underground din New York, inclusiv ca DJ pentru Kurious și participant la influentul show radio Stretch Armstrong and Bobbito Show.

Ulterior, a participat la turneul Anger Management Tour, la începutul anilor 2000, și a devenit gazdă și DJ la postul de hip-hop Shade 45 de pe SiriusXM al lui Eminem, de la înființarea în 2004 până la moartea sa.

Lord Sear, un colaborator apropiat al lui Eminem

Eminem i-a adus un omagiu pe rețelele sociale, spunând că Sear „era unul dintre cei mai grozavi oameni cu care puteai sta”.

„Sear a fost unul dintre cei mai grozavi oameni pe care i-am putut întâlni, nu voi uita niciodată cum m-a făcut să râd în turneul nostru împreună. Timpul petrecut împreună la Shade 45 a fost întotdeauna printre interviurile mele preferate. A făcut lumea un loc mai bun și îmi va fi foarte dor de asta. Odihnește-te în pace, Lil Trey”, a scris raperul pe X.

Aceasta este o nouă pierdere pentru Eminem, la scurt timp după moartea bunicii sale, Betty, care a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Ea era bunica maternă a lui Eminem, fiind părintele lui Debbie, mama artistului. Aceasta este, de altfel, a doua mare pierdere în familia rapperului, după moartea lui Debbie, în 2024, din cauza unui cancer pulmonar.

Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani

O nouă iubire pentru Eminem? Ce se întâmplă în viața rapperului!

