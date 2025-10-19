O nouă iubire pentru Eminem? Ce se întâmplă în viața rapperului!

Eminem, unul dintre cei mai discreți artiști din industria muzicală, pare că și-a găsit din nou fericirea alături de o persoană specială din viața sa profesională. După ani de colaborare, rapperul ar fi început o relație cu femeia care se ocupă de imaginea lui în spatele camerelor, fiind stilista și make-up artistă.

Rapperul a preferat întotdeauna să fie o personalitate discretă, mai ales în ceea ce privește viața sa personală. După ce a fost singur o perioadă, acum lucrurile s-au schimbt pentru Eminem. El are o relație cu Katrina Malota, o stilistă și make-up artist originară din Michigan, așa cum anunță TMZ. Ea colaborează cu artistul de mai mulți ani, fiind responsabilă de coafura și imaginea lui în timpul filmărilor pentru videoclipuri și ședințe foto.

Atunci când nu lucrează alături de artist, Katrina Malota își desfășoară activitatea ca stilistă într-un salon din Birmingham, Michigan. Nu se știe exact de cât timp formează cei doi un cuplu, însă pe site-ul ei se menționează că a colaborat și cu alte nume mari din industria muzicală, precum Snoop Dogg, Robin Thicke și 50 Cent. Pagina ei de Facebook arată că este originară din Motor City, același oraș natal cu Eminem, ceea ce i-ar fi putut apropia și mai mult. Contactați de presă, niciunul dintre ei nu au oferit deocamdată comentarii cu privire la idila dintre ei.

Eminem a divorțat de soția sa în 2006

Cea mai mediatizată relație din viața lui Eminem a fost cea cu Kimberly “Kim” Scott, femeia care i-a fost alături încă din adolescență. Cei doi s-au căsătorit pentru prima dată în 1999, însă mariajul lor s-a destrămat doi ani mai târziu, în 2001, potrivit The Sun. Relația lor pasională, dar plină de conflicte, s-a reaprins în 2006, când au decis să se recăsătorească, fiind o împăcare care a durat doar câteva luni. Povestea lor de dragoste complicată a inspirat numeroase versuri din piesele lui Eminem, iar din această relație s-a născut Hailie Jade Scott Mathers, fiica lor.

