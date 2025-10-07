Acasă » Exclusiv » Taylor Swift, în mijlocul celui mai mare scandal online al anului! Internetul n-are milă, nici pentru reginele pop

Taylor Swift, în mijlocul celui mai mare scandal online al anului! Internetul n-are milă, nici pentru reginele pop

De: Andrei Iovan 07/10/2025 | 20:02
Taylor Swift se află în centrul unei controverse de zile mari, după lansarea celui mai recent album „The Lifetime of a Showgirl”, care promitea să sublinieze un nou capitol din viața ei. Lansarea a avut loc pe 3 octombrie, iar la câteva zile după, internetul s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă, iar albumul, care se dorea a fi un foc de artificii senzațional, s-a transformat mai degrabă în scântei aruncate în toate direcțiile (dar în special către artistă). Pe de o parte îi avem pe „swifties”, așa cum s-au autointitulat fanii înfocați ai vedetei, care i-au luat apărarea cum au știut mai bine. La polul opus, criticii, care împrăștie venin și se agață de orice detaliu, pentru a transforma totul într-o conspirație de zile mari. CANCAN.RO a analizat cel mai fierbinte subiect internațional al momentului și vă dă toate detaliile!

Controversele apărute după lansarea albumului „The Lifetime of a Showgirl” sunt multe și diverse, dar le vom enumera, pe rând. De la acuzații de rasism, până la faptul că Taylor ar fi folosit AI-ul (într-o variantă nefericită), artista a fost ținta hate-ului în ultimele zile. Să fie un „kitch intenționat”?

Taylor Swift, ținta controverselor, după lansarea noului album. sursă - social media.
Taylor Swift, ținta controverselor, după lansarea noului album. sursă – social media.

S-a speculat și această variantă, în ideea că toată atenția care se va concentra asupra ei, îi va fi benefică. Nu degeaba se spune că și publicitatea negativă…tot publicitate e. Cu toate că este cel mai scurt album pe care l-a lansat vreodată, mai exact 41 de minute, impactul a fost considerabil.

Taylor Swift, ținta hate-ului după lansarea noului album

Albumul a fost intens promovat, iar unele persoane au luat în calcul faptul că acesta s-ar putea să fie ultima creație asupra căreia artista să-și pună amprenta. Motivul? Viața sa sentimentală, care s-a așezat în ultima perioadă. După mai multe fiasco-uri amoroase, interpreta și-a găsit liniștea în brațele sportivului Travis Kelce, iar unii au speculat faptul că va lăsa muzica pe plan secundar. Însă reacția ei a fost una tranșantă și a spus că se simte chiar ofensată de toate aceste discuții.

Alți critici au punctat faptul că textele lui Taylor sunt suprasaturate cu referințe personale, cu multe apropo-uri nu tocmai…ortodoxe. Ba chiar de-a dreptul deocheate! O avalanșă de păreri tăioase, care, cu siguranță, au luat-o prin surprindere pe vedetă. Hate-ul a continuat cu acuzații de rasism, homofobie și chiar eugenism, care a culminat cu utilizarea inteligenței artificiale în videoclipurile de promovare a albumului. În orice caz, Taylor Swift este una dintre cele mai apreciate artiste, care și-a creat un adevărat imperiu mediatic, iar turneul ei, Eras, a depășit orice record și a fost considerat turneul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

CITEȘTE ȘI: Top 10 miliardari în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete: Taylor Swift, Kim Kardashian + un mare regizor

NU RATA: Taylor Swift a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă oferit de Travis Kelce

