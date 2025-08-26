Taylor Swift a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă oferit de Travis Kelce

Vești mari vin din showbiz-ul internațional. După doi ani de relație, Taylor Swift și Travis Kelce au făcut anunțul cel mare. Cei doi au decis să își ducă relația la nivelul următor și s-au logodit. Vestea cea mare au împărtășit-o și cu fanii din mediul online. Internauții au reacționat imediat, iar toate privirile au picat pe inelul de logodnă primit de Taylor Swift.

După o lungă așteptare, dorința fanilor lui Taylor Swift s-a îndeplinit: artista a spus „Da”. Jucătorul NFL i-a pus marea întrebare într-un cadru desprins parcă dintr-un film romantic, iar imaginile cu momentul cel mare au făcut rapid înconjurul lumii.

Taylor Swift a fost cerută în căsătorie

Taylor Swift și Travis Kelce au publicat marți seara, 26 august, mai multe fotografii pe Instagram, în care sportivul apare în genunchi, sub o boltă de trandafiri, într-o grădină superbă. Postarea comună a fost însoțită de mesajul: „Profesoara ta de engleză și profesorul de sport se căsătoresc”. Astfel, într-un cadru de poveste, celebra artistă a spus marele „DA”.

Un detaliu care nu avea cum să treacă neobservat a fost inelul spectaculos de logodnă. Potrivit Vogue, este vorba despre un diamant „old mine” cu tăietură rotundă, montat într-un inel de aur galben, lucrat manual. Travis Kelce a colaborat personal cu bijutierul Kindred Lubeck, de la Artifex Fine Jewelry, pentru a crea designul perfect.

La rândul ei, în momentul cel mare, Taylor Swift a purtat o rochie elegantă crem cu dungi negre, semnată Polo Ralph Lauren, pe care a accesorizat-o cu o pereche de sandale bej cu toc și un ceas Cartier împodobit cu diamante. Travis Kelce a fost la fel de elegant, optând pentru un look casual rafinat, în ton cu logodnica lui.

Postarea comună prin care și-au anunțat logodna a adunat peste 1,5 milioane de aprecieri în doar 10 minute și a depășit 10 milioane într-o oră.

Povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce

Taylor Swift și Travis Kelce formează un cuplu de aproximativ doi ani, iar sportivul este cel care a făcut primul pas. Totul a început când acesta a fost la unul dintre concertele artistei și a încercat să-i dea o brățară cu numărul lui. La început nu a reușit, dar câteva luni mai târziu, Taylor Swift a început să apară la meciurile lui.

Pe măsură ce relația a devenit publică, cei doi s-au afișat tot mai des împreună, iar artista chiar a introdus mici referințe în concertele sale, schimbând chiar versuri pentru a-l menționa pe Travis.

Fanii au anticipat de luni bune acest moment. Mulți sperau că logodna va veni după Super Bowl 2025, dacă echipa lui Travis Kelce ar fi câștigat. Chiar dacă echipa a pierdut atunci, iubirea celor doi a mers mai departe, iar acum se pare că a venit momentul potrivit pentru marea cerere în căsătorie.

Foto: Instagram @ Taylor Swift