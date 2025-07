Ce s-a ales de Taylor Lautner, actorul din Twilight, la 17 ani de la lansarea filmului care l-a făcut celebru

Taylor Lautner a devenit faimos în rolul lui Jacob Black în celebrul Twilight, dar după încheierea seriei de filme, în 2012, actorul a dispărut din atenția publicului. Lautner, care anterior a jucat în pelicule precum The Adventures of Sharkboy and Lava Girl și Cheaper by the Dozen 2, părea pe cale să devină o mega vedetă după aparițiile sale în filme și o poveste de dragoste extrem de mediatizată cu Taylor Swift, dar nu a fost așa.

Deși Lautner nu s-a retras niciodată și a continuat să joace după ce l-a interpretat pe Jacob, cariera sa nu a mai fost atât de interesantă pentru mass media, arată screenrant.com.

În schimb, actorii Kristen Stewart și Robert Pattinson au depășit de multă vreme asocierea cu saga Amurg și sunt doi dintre cei mai respectați tineri actori de la Hollywood. Stewart a primit o nominalizare la Oscar pentru interpretarea prințesei Diana în Spencer, regizat de Pablo Larrain, în timp ce Pattinson a apărut în peliculele unor regizori extrem de apreciați, inclusiv în Batman.

Ce s-a întâmplat cu Taylor Lautner

După Twilight, Taylor Lautner a jucat în două filme care vizau în mod clar să-l poziționeze ca următoarea mare vedetă de acțiune de la Hollywood. Unul dintre ele a apărut, de fapt, înainte de ultimele două filme din saga Amurg, ceea ce sugerează că Lautner era dornic să se distanțeze de rolul lui Jacob Black. Cu toate acestea, atât Abduction din 2011, cât și Tracers din 2015 au fost eșecuri comerciale. Filmele, în special Abduction, au fost criticate pentru că au fost încercări evidente de a profita de succesul lui Lautner, nereușind să impresioneze criticii sau publicul.

În prezent, Taylor ține legătura cu fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare. Pe contul de Instagram are peste 11 milioane de fani, iar pe TikTok e urmărit de peste 3,7 milioane de fani.

După relații cu celebrități ca Taylor Swift, Selena Gomez, Billie Lord sau Lily Collins, Taylor și-a găsit jumătatea în persoana lui Taylor Dome, o asistentă medicală, cu care s-a și căsătorit în toamna anului 2022. Cei doi sunt împreună din anul 2018.

